“Me quedan 4 años para dirigir, pero también podrían ser 8... Ya veremos lo que pasa en el futuro”

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, volvió a referirse la posibilidad de dirigir a la selección chilena y reveló hasta cuándo planea prolongar su carrera como entrenador.

Durante su exposición en el Congreso Andaluz de Entrenadores, realizado en la localidad malagueña de Benalmádena, el “Ingeniero” fue consultado nuevamente sobre su continuidad en el cuadro de Sevilla, donde finaliza contrato en junio de 2026.

“Te contesto tal y como lo pienso. Uno del futuro nunca sabe lo que va a venir. Estoy en un club y en este momento, además, cuento con el apoyo de la hinchada. Estamos en un momento inolvidable. El cariño que te demuestran es mucho", declaró el estratega chileno.

En esa línea, fue claro en señalar que “siempre he dicho que el club donde uno está tiene preferencia. También creo que sería bonito terminar mi carrera dirigiendo una Copa América o un Mundial, pero hay que clasificarse para eso".

“Es un tema que se va a ir desarrollando y aclarando con el tiempo. Hoy no te podría contestar, pero para mí como técnico, dentro de lo que hemos podido hacer en continentes y equipos distintos, sí sería un término importante, por supuesto", agregó.

Incluso, el técnico de 72 años fue más allá y confesó hasta cuándo piensa dirigir. “Me quedan 4 años, pero podrían quedarme 8, también. Ya veremos lo que pasa en el futuro”, afirmó, dando a entender que le queda un largo camino por recorrer en los banquillos.

Las palabras de Pellegrini aparecen justo en horas decisivas respecto a su futuro. Según el periodista Pablo Ramos de ESPN, el “Ingeniero” estaría muy cerca de renovar su contrato con el Betis hasta junio de 2028. Incluso, le habría solicitado a la ANFP que se espera por él hasta la Copa América de dicho año para asumir el mando de La Roja.