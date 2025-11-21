;

Lo acusaron de golpear al hijo del DT: una figura de Santiago Wanderers aclara rumores tras ser marginado por su entrenador

Jorge Gatica no fue considerado para el partido de ida contra Cobreloa por la Liguilla de Ascenso. El jugador negó haberse peleado con el hijo de Domingo Sorace.

Daniel Ramírez

Jorge Gatica, una de las figuras del actual plantel de Santiago Wanderers, no fue considerado por el técnico Domingo Sorace para el partido de ida contra Cobreloa por la Liguilla de Ascenso, encuentro que se disputó el pasado miércoles y que terminó 2-2.

La ausencia del mediocampista causó sorpresa, considerando que jugó 29 partidos, 28 de ellos como titular, en la fase regular de la Primera B este año.

Tras el empate con Cobreloa, Sorace explicó en rueda de prensa que el volante no fue citado por “decisión técnica”. Pero en las últimas horas se dio a conocer una supuesta pelea que habría protagonizado el jugador días antes del duelo con los “loínos”.

Según informó el diario La Estrella de Valparaíso, en el entrenamiento del martes pasado, Jorge Gatica tuvo una fuerte riña con Enzo Sorace, coordinador el equipo e hijo del DT, incluso llegando a las manos.

Por su parte, el futbolista salió a desmentir la información que entregó el citado medio. “Esto es falso”, escribió Gatica en una historia de Instagram, sin entregar detalles sobre su marginación.

