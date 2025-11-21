“Quiero salir de la mejor manera del club... o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer”

Universidad Católica recibe este sábado a Palestino en el Claro Arena por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, en un duelo clave en la lucha por el “Chile 2″ de la Copa Libertadores.

En la antesala del encuentro, Clemente Montes participó en el lanzamiento de la Copa UC Sub 17, torneo que vuelve tras siete años, y se refirió a su situación contractual, a pocos meses de finalizar su vínculo con el cuadro precordillerano.

“Mi idea es terminar el campeonato de la mejor manera. Después, salir de vacaciones y ver qué vamos a lograr con Católica”, sostuvo el delantero de 24 años.

“Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de dar el salto al extranjero, el jugador reconoció que “me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo. Pero hay que estar tranquilo. Ahora lo importante es el partido de mañana”.

Además, respondió si es que una hipotética clasificación a la Copa Libertadores tendrá relevancia en su decisión de buscar un nuevo destino. “Puede que sí, porque al club le entra mucha más plata y puede armar un equipo mucho más competitivo para pelear copas internacionales y ser campeón”, apuntó.

Por último, Clemente Montes abordó su ausencia en la última nómina de la selección chilena. “El entrenador tendrá su decisión, yo la respeto. Tengo que preocuparme de seguir andando bien en el club. Si uno hace bien las cosas, después el resto se da solo”, cerró.