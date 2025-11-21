;

¿Juegan los seleccionados? La formación que prepara la U para visitar a O’Higgins en Rancagua

El equipo de Gustavo Álvarez necesita una victoria para seguir soñando con el “Chile 2″ de la Copa Libertadores.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad de Chile se alista para un duelo decisivo. Este domingo, los azules visitarán a O’Higgins en Rancagua por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, en un partido donde ambos equipos necesitan la victoria para seguir soñando con el “Chile 2″ de la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Gustavo Álvarez contará con la sensible baja de Franco Calderón, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Por ello, el entrenador se verá obligado a ajustar su pizarra y reordenar la última línea para el crucial encuentro en El Teniente.

Tal como lo ratificó el DT en conferencia, Nicolás Ramírez será el encargado de reemplazar a Calderón. Otras de las novedades será el regreso de Maximiliano Guerrero al once estelar, luego de ser suplente contra Deportes Limache.

Por otro lado, uno que dejará su puesto en la zona de volantes será Marcelo Díaz, para dar el paso al ingreso de Israel Poblete. Además, los tres seleccionados azules (Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano) entrenaron con normalidad y serán titulares ante el “Capo de Provincia”.

Así las cosas, la probable formación de Universidad de Chile para enfrentar a O’Higgins será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en delantera.

