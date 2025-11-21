;

“Quiere apretarme para que yo me vaya de la casa”: Paula Pavic realiza potente denuncia contra Marcelo “Chino” Ríos

En medio de su proceso de divorcio, la coach necesita pagarle a los abogados, y ante la falta de dinero, acudió al extenista, quien se negó a ayudarle.

Alejandro Basulto

“Quiere apretarme para que yo me vaya de la casa”: Paula Pavic realiza potente denuncia contra Marcelo “Chino” Ríos

La lujosa propiedad de Marcelo “Chino” Ríos y Paula Pavic en Sarasota, Florida, continúa sin comprador pese a llevar más de cuatro meses en venta. El inmueble, tasado en US$12 millones, fue publicado en junio y recientemente cambió de corredor para intentar atraer interesados.

Mientras tanto, surgen tensiones entre el extenista y su exesposa sobre la posibilidad de reducir el precio. La mansión, ubicada frente al mar, cuenta con 825 metros cuadrados, muelle privado, ocho dormitorios, nueve baños y ascensor. La venta forma parte del acuerdo de divorcio firmado en mayo, donde se estipuló que ambos recibirán el 50% de las ganancias.

Paula Pavic planea usar su parte para saldar la deuda con sus abogados, que inicialmente era de US$325.000 y hoy asciende a US$360.000 por intereses. “Ya pasando el tiempo, la casa no se vende y sigue subiendo mi cuenta con los abogados”, comentó Pavic, quien busca reunir el dinero para adquirir una vivienda propia. La pareja estuvo casada 14 años y tiene cinco hijos.

Revisa también:

ADN

Consultada por LUN sobre cómo ha intentado reducir la deuda, explicó: “Le había pedido a Marcelo si me podía prestar la plata para pagarle a los abogados. Hace unas semanas me ofreció US$1.000.000, pero a cambio él se venía a vivir a la casa y se quedaba con los niños, y yo me iba a otro lado”.

Pensó que me iba a desesperar por el tema y que le iba a decir que sí, pero no fue así... Le comenté por qué mejor no bajamos el precio de la casa para que se venda más rápido, pero no quiere. Entonces, en el fondo, quiere apretarme para que yo me vaya de la casa”, añadió.

Sobre los plazos, la coach agregó: “Lo único que me apura es el tema del pago a los abogados. Marcelo dice que se puede demorar tres años en venderse, como para decirme que va a estar todo ese tiempo subiendo la deuda”.

Actualmente, Paula Pavic recibe US$14.000 mensuales por parte del extenista chileno para cubrir los gastos de los hijos, aunque el costo de luz alcanza US$2.700 por el uso de cuatro equipos de aire acondicionado. Reparaciones como piscina, portón y jardín se pagan a medias.

Supone que los tenemos que pagar a medias, pero por ahora él los paga y después me los va a descontar cuando se venda la casa. Las deudas que yo tengo en este momento entre abogados y con él deben ser alrededor USS400.000″, concluyó.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad