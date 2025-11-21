“Quiere apretarme para que yo me vaya de la casa”: Paula Pavic realiza potente denuncia contra Marcelo “Chino” Ríos

La lujosa propiedad de Marcelo “Chino” Ríos y Paula Pavic en Sarasota, Florida, continúa sin comprador pese a llevar más de cuatro meses en venta. El inmueble, tasado en US$12 millones, fue publicado en junio y recientemente cambió de corredor para intentar atraer interesados.

Mientras tanto, surgen tensiones entre el extenista y su exesposa sobre la posibilidad de reducir el precio. La mansión, ubicada frente al mar, cuenta con 825 metros cuadrados, muelle privado, ocho dormitorios, nueve baños y ascensor. La venta forma parte del acuerdo de divorcio firmado en mayo, donde se estipuló que ambos recibirán el 50% de las ganancias.

Paula Pavic planea usar su parte para saldar la deuda con sus abogados, que inicialmente era de US$325.000 y hoy asciende a US$360.000 por intereses. “Ya pasando el tiempo, la casa no se vende y sigue subiendo mi cuenta con los abogados”, comentó Pavic, quien busca reunir el dinero para adquirir una vivienda propia. La pareja estuvo casada 14 años y tiene cinco hijos.

Consultada por LUN sobre cómo ha intentado reducir la deuda, explicó: “Le había pedido a Marcelo si me podía prestar la plata para pagarle a los abogados. Hace unas semanas me ofreció US$1.000.000, pero a cambio él se venía a vivir a la casa y se quedaba con los niños, y yo me iba a otro lado”.

“Pensó que me iba a desesperar por el tema y que le iba a decir que sí, pero no fue así... Le comenté por qué mejor no bajamos el precio de la casa para que se venda más rápido, pero no quiere. Entonces, en el fondo, quiere apretarme para que yo me vaya de la casa”, añadió.

Sobre los plazos, la coach agregó: “Lo único que me apura es el tema del pago a los abogados. Marcelo dice que se puede demorar tres años en venderse, como para decirme que va a estar todo ese tiempo subiendo la deuda”.

Actualmente, Paula Pavic recibe US$14.000 mensuales por parte del extenista chileno para cubrir los gastos de los hijos, aunque el costo de luz alcanza US$2.700 por el uso de cuatro equipos de aire acondicionado. Reparaciones como piscina, portón y jardín se pagan a medias.

“Supone que los tenemos que pagar a medias, pero por ahora él los paga y después me los va a descontar cuando se venda la casa. Las deudas que yo tengo en este momento entre abogados y con él deben ser alrededor USS400.000″, concluyó.