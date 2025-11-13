A pocos días de las Elecciones Presidenciales de Chile 2025, Marcelo “Chino” Ríos se pronunció a través de un video que publicó en sus redes sociales y reveló por qué candidato va a votar este domingo 16 de noviembre.

“Siempre me ha gustado dar mi opinión política cuando hay elecciones, y ahora con mayor razón, porque estamos a pocos días de tener las elecciones más importantes en la historia de nuestro país”, partió señalando el extenista nacional.

Ríos lanzó duras críticas contra el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric, asegurando que “no podemos continuar con esto, no podemos caer más bajo”.

En esa línea, quien fuera número uno del mundo en 1998 anunció: “He tomado la decisión de buscar al presidente más perro hoy en día, que vaya con convicción, que saque adelante a este país. A pesar de que en 4 años no se puede hacer nada, se puede avanzar y por qué no empezar desde ahora”.

“Un presidente que ocupe la fuerza de manera responsable, que saque a gente que no tiene que estar en ese país y que metan preso a gente que debe estar en la cárcel”, agregó el “Chino” sobre el candidato por el cual votará en las próximas elecciones presidenciales.

“Hoy en día no se puede andar en la calle, te roban, hay portonazos, la gente está asustada, y hay que cambiar eso. Así que los invito a votar por un presidente que tiene cojones y quiere sacar el país adelante de una manera que a mí me gusta: invito a votar por Johannes Kaiser”, concluyó Marcelo Ríos.