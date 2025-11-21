Quién es Sergio Riesenberg, el histórico director televisivo al que Pancha Merino acusó por presunto abuso

Durante una conversación en Plan Perfecto sobre abusos en el medio, Pancha Merino confesó que fue víctima de una agresión sexual cuando iniciaba su carrera, señalando directamente a Sergio Riesenberg, uno de los nombres más influyentes en la historia de la televisión chilena.

La actriz relató que todo ocurrió tras una cena familiar donde estaba presente el director, reconocido por liderar el Festival de Viña del Mar en los años 80. Según contó, su madre comentó el interés de la panelista de programas de farándula por ingresar a la pantalla, lo que derivó en una invitación a una reunión en RTU, actual CHV.

“En eso me dice ‘mira, sentémonos mejor allá, en el living’. Igual ahí como que sentí una tensión. Y él se sienta al lado mío y me pone la mano entremedio de las piernas”, relató.

Luego agregó: “Yo no sé en qué minuto agarré mi cartera, y me fui. Quedé en shock. Llego al auto, que mi mamá me estaba esperando y me pongo a llorar”.

Pancha Merino acusa abuso de director de TV pic.twitter.com/X3TWqGbyI4 — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) November 21, 2025

¿Quién es Sergio Riesenberg?

Su trayectoria abarca más de cinco décadas. Inició en Canal 13 en 1963 y pasó por Canal 9, donde recibió el primer premio Ecran como mejor director. Dirigió programas icónicos como Hit Parade, El Juego de la Verdad y adaptaciones como Martín Rivas. También realizó películas como Gracia y el Forastero y documentales históricos.

Entre 1981 y 1990 estuvo al frente del Festival de Viña, obteniendo un Emmy como mejor director. Posteriormente, lideró espacios como Siempre Lunes y ocupó cargos ejecutivos en TVN, La Red y producciones internacionales.

Tras la muerte de su hija en 2001, se retiró de la televisión activa para dedicarse a la docencia y la escritura, publicando libros y obras teatrales. En agosto de 2025 enfrentó otro golpe personal con el fallecimiento de otra hija, Camila. Actualmente, Riesenberg tiene 84 años.