;

Quién es Sergio Riesenberg, el histórico director televisivo al que Pancha Merino acusó por presunto abuso

La panelista de programas de farándula realizó esta potente denuncia en “Plan Perfecto”, dejando en shock a sus compañeros en el programa.

Alejandro Basulto

Quién es Sergio Riesenberg, el histórico director televisivo al que Pancha Merino acusó por presunto abuso

Durante una conversación en Plan Perfecto sobre abusos en el medio, Pancha Merino confesó que fue víctima de una agresión sexual cuando iniciaba su carrera, señalando directamente a Sergio Riesenberg, uno de los nombres más influyentes en la historia de la televisión chilena.

La actriz relató que todo ocurrió tras una cena familiar donde estaba presente el director, reconocido por liderar el Festival de Viña del Mar en los años 80. Según contó, su madre comentó el interés de la panelista de programas de farándula por ingresar a la pantalla, lo que derivó en una invitación a una reunión en RTU, actual CHV.

En eso me dice ‘mira, sentémonos mejor allá, en el living’. Igual ahí como que sentí una tensión. Y él se sienta al lado mío y me pone la mano entremedio de las piernas”, relató.

Revisa también:

ADN

Luego agregó: “Yo no sé en qué minuto agarré mi cartera, y me fui. Quedé en shock. Llego al auto, que mi mamá me estaba esperando y me pongo a llorar”.

¿Quién es Sergio Riesenberg?

Su trayectoria abarca más de cinco décadas. Inició en Canal 13 en 1963 y pasó por Canal 9, donde recibió el primer premio Ecran como mejor director. Dirigió programas icónicos como Hit Parade, El Juego de la Verdad y adaptaciones como Martín Rivas. También realizó películas como Gracia y el Forastero y documentales históricos.

Entre 1981 y 1990 estuvo al frente del Festival de Viña, obteniendo un Emmy como mejor director. Posteriormente, lideró espacios como Siempre Lunes y ocupó cargos ejecutivos en TVN, La Red y producciones internacionales.

Tras la muerte de su hija en 2001, se retiró de la televisión activa para dedicarse a la docencia y la escritura, publicando libros y obras teatrales. En agosto de 2025 enfrentó otro golpe personal con el fallecimiento de otra hija, Camila. Actualmente, Riesenberg tiene 84 años.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad