Eli de Caso dispara contra Luis Jara: dijo que es “una mala persona” y que “no confío en él”

La icónica animadora televisiva arremetió con dureza contra el cantante, y detalló cómo fue que surgió su mala onda con él.

Durante su participación en Plan Perfecto, Eli de Caso sorprendió al relatar un episodio que vivió junto a Luis Jara cuando ambos compartieron pantalla en Canal 13.

La comunicadora comenzó diciendo: “A mí me encantaría que el Lucho estuviera en estos momentos acá (...) Hay vacas sagradas en televisión que son intocables, y hay manos negras también”.

Tras ello, recordó: “Cuando Lucho insistió en que yo lo acompañara en el matinal de Canal 13, que se llamaba El Show de la mañana, con la Karlita Constant, que estuvo varios años, que me lo contaba y me decía ‘me tení que acompañar en el matinal’, ‘¿te atreví o no te atreví?’. ‘No sé si me atrevo’, le decía yo, pero ‘fantástico’. Pasó el tiempo, me llamaron y ok. Y partimos los tres en este programa”.

Pero después Lucho se portó mal, se portó mal porque él se sintió dueño del programa, sintió que él era el protagonista y líder absoluto, y la Karla y yo sobrábamos. Entonces él hizo una serie de situaciones dentro del canal y finalmente terminamos la Karlita y yo fuera del programa”, añadió.

La animadora agregó que “duramos un solo año las dos y él no quiso compartir el programa con nosotras. Esto lo viví yo con la Karla, y lo conversé con la Karla muchas veces. La Karla se fue a Buenos Aires, yo me quedé sin pega, y fue duro para mí, porque me sentí utilizada”.

Eli también reveló una conversación directa con el cantante: “Lo hablé con él en su momento en el camarín, antes de que yo me fuera. Le dije que eso no se hacía, que eso lo hacía una persona que era una mala persona, lo que él había hecho. Él me lo negó”.

Nosotros no somos amigos, Lucho (...) Además, yo le dije ‘no me interesa tu amistad’ (...) Él ya sabe que ya no tengo nada que hablar con él, yo le dije ‘esto yo lo di por superado, no te preocupes más’, lo que pasa es que él se siente culpable, por eso lo hace”, continuó.

Finalmente, sobre una posible colaboración futura, Eli de Caso fue tajante: “Por ningún motivo. No confío en él”.

