Cambio radical en TV+: “Sígueme” pierde a valiosa figura y modifica su horario

Un inesperado cambio sacudió la producción de Sígueme, el programa de farándula de TV+. Durante la emisión de este miércoles en Zona de Estrellas, Paula Escobar confirmó la salida de Mauro Caro, quien hasta ahora se desempeñaba como director del espacio.

Según explicó la panelista, la decisión estaría vinculada a los conflictos recientes protagonizados por Daniela Aránguiz, especialmente el enfrentamiento con Mariela Sotomayor.

“A raíz de todos los hechos, comentarios y sucesos, prefirieron que Mauro Caro, director del programa Sígueme, saliera. Es un hecho. Está visado. No sé cuándo parte el otro director. Se va a quedar a Mauro Caro, exdirector de Sígueme, solamente con Tal Cual”, señaló la comunicadora.

La periodista agregó detalles sobre el rol del exdirector: “¿Y esto saben por qué? Todo a raíz de esto con Aránguiz Daniela. Lo que pasa es que como bien sabemos todos, y esto lo hemos dicho varias veces, ahí el que la cortaba era Mauro Caro y no el editor Yiro Gatica. Por lo tanto, la muela de Daniela Aránguiz está visada por quien fue el director del programa, quien ya no se encuentra en el lugar”.

Por su parte, Sergio Rojas comentó vía telefónica: “Ese Mauro Caro, que es un ser diabólico ese enano (...) A él finalmente lo sacan, y eso lo que dice Paula está absolutamente chequeado, lo sacan porque él alimentaba a Daniela y la transformaba en una intocable (...) Daniela va a quedar desamparada, a Daniela se le acabó la cuerda en TV+”.

Además, se informó que Sígueme modificará su horario y ahora se emitirá entre las 19:00 y las 21:00 horas. Incluso, Paula Escobar adelantó que el futuro del programa podría estar en riesgo, pese a que antes se consideraba estable junto a Tal Cual.