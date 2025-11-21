Pancha Merino acusó que fue abusada por conocido director de televisión: confesión impactó en vivo

Pancha Merino estaba de invitada en Plan Perfecto, cuando hablando de los abusos en TV, lanzó una confesión que dejó a todo el panel helado.

Es que la actriz reveló que había sido agredida sexualmente por un conocido director de TV cuando apenas empezaba su carrera bajo las luces.

Todo empezó tras una cena de sus papás con varios amigos, donde estaba Sergio Riesenberg, histórico hombre de TV que dirigió el Festival de Viña en los años 80.

Allí, la mamá de Pancha le habría planteado las ganas de su hija de entrar a la pantalla, por lo que el director terminó invitándola a una reunión en RTU, actual CHV.

El abuso que sufrió Pancha Merino

La actriz contó en vivo que fue a ese encuentro y su progenitora la esperó afuera.

“En eso me dice ‘mira, sentémonos mejor allá, en el living’. Igual ahí como que sentí una tensión. Y él se sienta al lado mío y me pone la mano entremedio de las piernas“, relató sobre la junta con Riesenberg.

Y agregó que “yo no sé en qué minuto agarré mi cartera, y me fui. Quedé en shock. Llego al auto, que mi mamá me estaba esperando y me pongo a llorar“.

Una situación terrible que jamás había comentado ni menos denunciado, lo que generó absoluta sorpresa en el panel del espacio.

