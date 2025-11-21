¿Quién era Spencer Lofranco? El joven actor que murió a los 33 años y tenía una carrera prometedora

Spencer Lofranco, fallecido el pasado martes 18 de noviembre, logró hacerse un espacio en la industria cinematográfica con una filmografía breve pero muy visible, marcada por papeles intensos en cintas como Jamesy Boy, Unbroken y Gotti, su último trabajo en la gran pantalla.

El actor partió con apenas 33 años de edad y por ahora no se ha anunciado un motivo oficial de su deceso, pero se sabe que se está investigando de una forma especial.

La noticia dio a conocerse por su hermano a través de redes sociales, quien posteriormente dejó sus perfiles en privado. En su mensaje, que alcanzó a viralizarse públicamente, compartió un emotivo adiós.

“Viviste una vida con la que pocos pueden soñar. Cambiaste la vida de muchas personas y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Oso”, escribió.

Desde los 13 años, Lofranco comenzó a interesarse por la actuación y a cultivar una personalidad extrovertida; en una entrevista concedida en 2014 a la revista Interview recordó que siempre había sido “el chico gracioso” que buscaba hacer reír a los demás y mantenerse en el centro de atención.​

Aunque su padre prefería que se dedicara al hockey o siguiera la carrera de Derecho, él decidió apostar por la interpretación, inclinándose definitivamente por el camino artístico a los 17 años.

El canadiense inició su formación profesional en la Academia de Cine de Nueva York, donde cursó un programa intensivo de un año que le abrió la puerta a su primer gran rol en el cine.​

Primeros papeles

El debut de Spencer en la gran pantalla llegó con la comedia romántica At Middleton (2013), donde integró el elenco encabezado.​ Un año más tarde consiguió su primer protagónico en Jamesy Boy (2014).

En paralelo, ese mismo periodo consolidó su presencia en producciones independientes y de estudio, lo que lo llevó a encadenar proyectos de géneros diversos, desde el drama bélico hasta el biopic.​

2014 fue un año clave para su carrera, ya que Angelina Jolie, en su rol como directora, lo eligió para interpretar a Harry Brooks en Unbroken, drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial centrado en la historia del atleta y héroe de guerra Louis Zamperini.​

En esa película dio vida a uno de los compañeros del protagonista, lo que le permitió compartir créditos con un elenco internacional y trabajar bajo la dirección de una de las figuras más reconocidas de Hollywood.​

Tras ese impulso, Spencer Lofranco continuó sumando títulos como Home (2015), Dixieland (2015) y King Cobra, esta última una biografía centrada en los inicios del actor de cine para adultos Sean Paul Lockhart.​

Estos proyectos reforzaron su perfil como intérprete de personajes asociados a contextos de violencia, conflicto y marginalidad, rasgo que se volvió una constante en su corta filmografía.​

Colaboración con John Travolta

Su último rol en el cine llegó en 2018 con Gotti, película biográfica sobre John Gotti, el jefe de la familia criminal Gambino en Nueva York.

​En esa cinta, Lofranco interpretó a John Gotti Jr., el hijo del capo, lo que lo llevó a compartir elenco con John Travolta, encargado de encarnar al célebre líder mafioso, además de figuras como Kelly Preston y Stacy Keach.​

Tras el estreno del filme, el actor optó por mantener un perfil bajo y no volvió a aparecer en nuevos proyectos audiovisuales, alejándose progresivamente del foco mediático.​

Pese a esa retirada silenciosa, la noticia de su muerte reactivó el interés por su filmografía y por la carrera que muchos consideraban llena de potencial truncado.