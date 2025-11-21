Chadwick Boseman, reconocido mundialmente por interpretar al Rey T’Challa en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), murió en 2020 por causa de un cáncer de colon pero está lejos de ser olvidado.

Hace ya un par de años te contamos que el actor recibiría su estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood como reconocimiento a su legado en la industria cinematográfica.

James Brown: el rey del sou, 42, Dioses de Egipto, Marshall y Nueva York sin salida son algunos de sus proyectos más destacados, pero sin duda que será ampliamente recordado por su rol en Marvel Studios.

Finalmente, a poco más de cinco años después de su fallecimiento, llegó ese momento tan especial y se desveló su reconocimiento en la icónica acera que se ha convertido en un verdadero monumento al entretenimiento.

La ceremonia fue muy emotiva y reunió a familiares, amigos y destacados colegas del mundo del cine para reconocer la huella indeleble que dejó el intérprete estadounidense.

La estrella fue colocada cerca del Dolby Theatre, un lugar emblemático donde Boseman brilló en múltiples ocasiones, especialmente gracias a su inolvidable papel como Pantera Negra.

Ryan Coogler, director cercano a Chadwick, fue uno de los que habló en el evento: “Cuando pienso en Chadwick Boseman, pienso en tres cosas: liderazgo, enseñanza y generosidad. Fue un líder increíble”﻿.

Un momento particularmente conmovedor fue cuando Simone Ledward-Boseman, viuda del actor, depositó los zapatos de Chadwick sobre la estrella, símbolo de su presencia imborrable.

🕊️ Chadwick Boseman posthumously receives a star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/hIMBHkrgaS — TMZ (@TMZ) November 20, 2025

Viola Davis también aportó un emotivo reconocimiento: “Hoy le rindo homenaje y le agradezco lo que dejó en mí: una llama viva que siempre me guía hacia un significado más profundo de mi trabajo y mi propósito” .

Por su parte, Lupita Nyong’o recordó a Boseman como un ser humano excepcional pero auténtico, diciendo: “Un lugar de prominencia para un rey. Era un aprendiz nato. Era observador. Se arremangaba y se ponía a trabajar y era muy generoso (...) Nunca dejó de ser humano” .

En su intervención final, Simone expresó con profunda emoción: “Chad, hoy rendimos homenaje a toda una vida dedicada al arte. Reconocemos tu talento y tu entrega y consolidamos tu legado como héroe e ícono“.

“Viviste con honor y caminaste en la verdad. Eras tan brillante como hermoso, tan valiente como bondadoso. Te amamos, te extrañamos y te damos las gracias”, agregó.