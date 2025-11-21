“Ahora estás con Dios”: muere el actor Spencer Lofranco a los 33 años

La industria del cine sufrió una dura pérdida esta semana. El jueves por la tarde se confirmó la muerte de Spencer Lofranco, actor canadiense de 33 años.

La noticia fue compartida por su hermano, Santino, a través de Instagram. Según detalló, el joven artista falleció el martes 18 de noviembre.

Lofranco apareció en siete películas entre 2013 y 2018, colaborando con intérpretes tan aclamados como John Travolta y Angelina Jolie.

“Viviste una vida con la que solo algunos podrían soñar”, escribió su pariente en un post que se llenó de cariño. “Has cambiado vidas de personas, y ahora estás con Dios. Siempre te querré y te echaré de menos”, añadió.

Según TMZ, el deceso ocurrió en Columbia Británica, Canadá y actualmente está siendo investigado para esclarecer los detalles.

A lo largo de su carrera, que lo impulsó desde los 17 años, aparecen cintas como la Unbroken de Angelina Jolie (2014) y Gotti (2018), donde interpretó al hijo en pantalla de John Travolta en la biografía sobre el jefe mafioso de Nueva York, John Gotti.

Otros títulos de su filmografía incluyen Jamesy Boy (2014), Dixieland y Home (2015), así como King Cobra (2016).

Estudió interpretación durante un año en la Academia de Cine de Nueva York antes de conseguir su primer crédito en pantalla con At Middleton en el 2013.