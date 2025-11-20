“Una persona muy importante lo jodió todo”: protagonista de “Los 4 Fantásticos” se refirió al fracaso de la película

Los 4 Fantásticos es un título muy importante para Marvel Cómics y ampliamente querido por los fanáticos de todo el mundo, por lo que cada adaptación en diferentes formatos genera muchas expectativas.

El pasado 24 de julio llegó a los cines Primeros pasos, la más reciente película basada en su historia y que se incluye dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sin embargo, antes de este filme protagonizado por Pedro Pascal y compañía, conocimos otras adaptaciones que llegaron a la gran pantalla, algunas con más éxito que otras.

Una de ellas fue la estrenada en 2015, dirigida por Josh Trank y protagonizada por Miles Teller ( Reed Richards), Kate Mara (Susan Storm), Michael B. Jordan (Johnny Storm) y Jamie Bell (Ben Grimm).

Sin embargo, no pudo cautivar a la audiencia, recaudando poco más de $167 millones de dólares en taquilla, teniendo un presupuesto de $120 millones. Además, ni la crítica ni el público quedaron con buenas sensaciones.

A pesar de que hay muchas teorías y varias razones detrás del fracaso, Teller atribuye el fracaso del filme a una sola persona, en particular a “una persona muy importante” que “lo jodió todo”.

En una reciente entrevista en el programa de Andy Cohen en SiriusXM, confesó que al ver el montaje final no quedó convencido: “Cuando vi la película por primera vez, recuerdo que hablé con uno de los jefes del estudio y le dije: ‘Creo que estamos en problemas’”.

Hay que recordar que el proyecto enfrentó múltiples obstáculos durante su desarrollo, incluyendo interferencias del estudio y un ambiente tenso en el equipo creativo que impactaron negativamente el resultado final.

“Como actor joven en ese momento, era como: ‘Vale, si quieres que te tomen en serio como protagonista, tienes que subirte a este tren de los superhéroes’. Esa era nuestra oportunidad”, recordó, aludiendo a la importancia que se le daba al papel.

El fracaso fue atribuido en gran parte a problemas detrás de cámaras y decisiones que alteraron la visión original del director, quien buscaba un enfoque más oscuro y realista.

Además, Trank pasó por conflictos creativos y presión mediática, especialmente tras el fichaje de Jordan como la Antorcha Humana, que incluso lo llevó a un estado tan extremo que “durmió con un arma de fuego” en su mesita de noche.

Al día de hoy, Miles Teller lamenta cómo se dieron las cosas, recordando todo el esfuerzo que hubo detrás de esa versión de Los 4 Fantásticos, apuntando a una persona en particular. Y si bien no entregó nombres, se sobreentiende que alude al director Josh Trank y su manejo de los hechos.

“Es una pena por eso, porque mucha gente trabajó muy duro en esa película (...) sinceramente, quizá hubo una persona muy importante que, en cierto modo, lo jodió todo”﻿, señaló.