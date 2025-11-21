;

Desde la astrónoma Tere Paneque a influencers: Jeannette Jara anuncia su “comando 2.0″ de cara a la segunda vuelta

La jefa de comando, en tanto, es la senadora del PS, Paulina Vodanovic, mientras que uno de los voceros será Francisco Vidal.

Ruth Cárcamo

16 de noviembre de 2025/SANTIAGO La candidata presidencial Jeannette Jara realiza un discurso en la plaza San Francisco, en el centro de Santiago, luego de conocer los resultados de la elección presidencial de esta jornada.

16 de noviembre de 2025/SANTIAGO La candidata presidencial Jeannette Jara realiza un discurso en la plaza San Francisco, en el centro de Santiago, luego de conocer los resultados de la elección presidencial de esta jornada. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Esta mañana, la candidata presidencial de la coalición Unidad por Chile, Jeannette Jara, dio a conocer las nuevas incorporaciones a su comando, anunciando como jefa de campaña a la senadora Paulina Vodanovic.

En un punto de prensa, acompañada por su equipo, la abanderada oficialista señaló que “hoy día abrimos un nuevo capítulo con un comando 2.0″.

Asimismo, destacó la incorporación de personas de la sociedad civil, como influencers, actores, entre otros, destacando a la científica Teresa Paneque. Asimismo, detalló que el despliegue territorial “parte esta tarde en Rancagua”. De igual forma, se indicó que el expresidente del directorio de TVN , Francisco Vidal, asumirá vocerías.

Comando 2.0 de Jeannette Jara

Los encargados regionales son los siguientes:

  • Arica: el senador electo Vlado Mirosevic.
  • Antofagasta: el gobernador Ricardo Díaz.
  • Tarapacá: el gobernador José Miguel Carvajal.
  • Atacama: las senadoras electas Daniella Cicardini y Yasna Provoste.
  • Coquimbo: el alcalde Alí Manouchehri.
  • Valparaíso: el gobernador Rodrigo Mundaca.
  • O’Higgins: el diputado Raúl Soto y el gobernador Pablo Silva.
  • Maule: los diputados Javier Muñoz y Consuelo Veloso.
  • Ñuble: el gobernador Óscar Crisóstomo.
  • Biobío: el senador Gastón Saavedra.
  • La Araucanía: el senador Ricardo Celis.
  • Los Ríos: el gobernador Luis Cuvertino.
  • Los Lagos: los diputados electos Emilia Nuyado y Héctor Ulloa.
  • Aysén: la senadora Ximena Ordenes y la diputada electa Andrea Macías.
  • Magallanes: el gobernador Jorge Files y la diputada Javiera Morales.
  • Metropolitana: la senadora Claudia Pascual.

Además, Jeannette Jara anunció que habrá una coordinación en el norte, que está encabezada por Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri. Mientras que el sur estará bajo el mando de Alejandra Sepúlveda y Beatriz Sánchez.

