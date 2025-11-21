;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de noviembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla tres duelos del Campeonato Nacional 2025 y uno de la Segunda División Profesional.

Carlos Madariaga

Hoy, viernes 21 de noviembre, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla cuatro partidos.

Tres de estos encuentros darán inicio a la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 y otro a la jornada 25 de la Segunda División Profesional.

Segunda División Profesional

La programación del fútbol chileno hoy 21 de noviembre arrancará a las 19:00 horas, cuando Provincial Ovalle se enfrente a Brujas de Salamanca en el estadio Diaguitas de Ovalle, con arbitraje de Felipe Moya y transmisión de La Liga 2D.

Campeonato Nacional 2025

La Primera División tendrá tres duelos en simultáneo a contar de las 20:00 horas, los cuales serán seguimiento y transmisión de ADN Deportes, donde se juega la batalla por evitar el descenso.

Uno será en el Lucio Fariña de Quillota, donde Deportes Limache enfrentará a Unión Española, con arbitraje de Diego Flores y transmisión por TV de TNT Sports Premium.

Otro será en el Tierra de Campeones, recinto en que Deportes Iquique jugará contra Cobresal. Héctor Jona será el juez del compromiso, que será transmisión por TV de TNT Sports.

El duelo restante será en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano y Everton medirán fuerzas, con arbitraje de Cristian Galaz y transmisión por TV del canal de películas TNT.

