VIDEO. Un nuevo paso en la carrera de “Chupete”: San Luis oficializa a Humberto Suazo como su entrenador para el 2026

A un mes de su retiro del fútbol en la institución, la dirigencia “Canaria” eligió al “hombre venido del planeta gol” como su nuevo director técnico.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Tal como se adelantó este miércoles, Humberto Suazo toma un nuevo rol en su carrera deportiva tras retirarse del fútbol hace apenas un mes.

Mediante un video en redes sociales, San Luis de Quillota anunció que “Chupete” será su nuevo entrenador para la temporada 2026.

¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario”, escribieron los quillotanos en sus redes sociales junto al anuncio.

El exgoleador no tendrá una tarea para nada fácil, puesto que el cuadro del interior de la Región de Valparaíso reestructurará por completo su plantel. De hecho, en estos momentos solo hay cuatro jugadores en la planilla del club.

Casi sin tiempo para replantearse el futuro, “Chupete” toma la banca del club que lo vio por última vez como futbolista profesional, con la misión de regresarlo a Primera División tras más de siete años.

ADN Radio
