Por solicitud de Macarena Ripamonti: Gobierno estudia ampliar refuerzo policial en Viña del Mar durante el verano

El ministro Luis Cordero analiza medidas junto a Carabineros para enfrentar el aumento de visitantes y actividades estivales en la ciudad, priorizando zonas críticas.

Martín Neut

Macarena Ripamonti

Macarena Ripamonti / Manuel Lema Olguín

El Gobierno analiza reforzar la presencia policial en Viña del Mar durante la temporada estival, luego de que la alcaldesa Macarena Ripamonti solicitara un aumento de dotación y la instalación de una tenencia provisoria para enfrentar el incremento de visitantes.

La petición fue ingresada mediante un oficio en el que la jefa comunal advirtió que la ciudad, por su densidad urbana y alto flujo turístico, enfrenta desafíos de seguridad que exceden las capacidades municipales.

Ante ello, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconoció que la solicitud está en estudio dentro del Plan Verano Seguro, iniciativa que se despliega anualmente para reforzar zonas de alta circulación.

Cordero explicó que este programa “implica aumento de dotación especialmente en puntos neurálgicos (…) que son lugares turísticos o bien porque sus flujos de personas son muy significativos”.

“Ha manifestado una inquietud”

Agregó que la situación de Viña del Mar es comparable a la de otras comunas que organizan eventos masivos o reciben veraneantes, por lo que el análisis se ampliará a territorios con características similares.

“La alcaldesa ha manifestado una inquietud no sólo razonable, sino que el Ministerio de Seguridad está evaluando también para otras comunas que tienen un perfil similar”, señaló.

El ministro afirmó que el diseño del refuerzo se trabaja en conjunto con Carabineros y que los detalles serán informados primero a las autoridades locales. “Lo primero que vamos a hacer es comunicarlo a los respectivos alcaldes, y por cierto a la alcaldesa Ripamonti, antes de divulgarlo públicamente”, sostuvo.

