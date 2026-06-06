“¡Eres chanta!“: Vasco Moulian critica duramente a reconocida actriz de la televisión chilena

Vasco Moulian protagonizó un duro enfrentamiento con Luz Valdivieso en la más reciente emisión de Primer Plano.

En el programa de farándula se abordaron las declaraciones de Patricia Maldonado, quien calificó de “parásitos” a los actores, asegurando que buscan aprovecharse de los recursos que el Estado destina a la cultura.

En ese contexto, Primer Plano intentó conversar con diversos intérpretes, entre ellos, quien se negó a entregar declaraciones al espacio.

“No, no voy a opinar”, respondió en primera instancia. Sin embargo, ante la insistencia de la reportera, la actriz aclaró que sí tenía una opinión sobre el tema, pero que no se la daría al programa.

Tras la emisión de la nota, Vasco Moulian arremetió contra Valdivieso por su actitud hacia el espacio televisivo.

“Luz Valdivieso, te voy a hablar a ti. Cuando dices que no tienes opinión para Primer Plano, no tienes opinión para las 400 mil personas que nos ven por minuto. Más gente que todas las personas que han ido a verte a una obra de teatro en tu vida“, comentó.

“Además de ofendernos a nosotros y a un equipo maravilloso, también ofendes a nuestra audiencia. ¿O tú crees que la gente no es capaz de ir al teatro por ver Primer Plano?“, agregó.

Finalmente, Moulian remató: “¡Chanta! Con todo el amor del mundo. Me da rabia”.