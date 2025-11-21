“No soportaría vivir en una ciudad tan educada”: curioso video de tiktoker sobre Santiago causó debate en redes sociales

Un video viral generó debate en redes sociales luego de que un joven extranjero afirmara irónicamente que no podría vivir en Santiago porque, según él, la ciudad es “demasiado ordenada, limpia y educada”.

En el registro publicado en TikTok el hombre responde si es fácil adaptarse a Santiago. “A mí Santiago como tal es una ciudad que no me gusta porque es la gente es muy educada y eso a mí no me gusta”, comentó.

El usuario sigue profundizando en su postura y continúa enumerando las dificultades acostumbrarse a la forma de vivir en la capital.

“Te soy muy honesto: es una ciudad que tiene un transporte público donde la gente no se aplasta, no se insulta”, dice, destacando puntos una serie de positivos.

También menciona aspectos del tránsito que sorprendieron a los usuarios. “Cuando vas a cruzar la pista, los carros se paran para que tú cruces por el paso de cebra. Y yo la verdad que no me acostumbro a eso”, complementó entre risas.

Finalmente, resumió su opinión asegurando que Santiago “es una ciudad muy civilizada”, elementos que, según él, hacen que no disfrute vivir allí. “En la noche no hay ruido, nadie hace bulla… De verdad, weón, a mí Santiago no me gusta”.

Reacciones en redes sociales

El video generó reacciones inmediatas, con usuarios que lo encontraron humorístico, otros que lo consideraron una crítica irónica y quienes lo tomaron como una inesperada defensa del orden capitalino.

“De verdad hay algunos que no entendieron el SARCASMO?”, comentaron algunos, mientras otros ofendidos destacaron que “Chile es Hermoso y es mejor que Perú... te lo dice un peruano”

En cualquier caso, el clip consiguió lo que muchos buscan en redes: encender el debate.