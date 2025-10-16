Una inesperada joya audiovisual está conquistando TikTok: una versión anime del himno de Chile que mezcla la solemnidad del canto nacional con la energía y estética de un opening japonés.

El resultado es tan potente que miles de usuarios ya piden que “sea el nuevo opening nacional”.

El creador detrás del fenómeno

La pieza fue publicada por Nicolás Caro (@nicocarovas), quien subió el video a red social mencionada anteriormente esta semana.

Su producción combina la melodía del himno con instrumentales y visuales al estilo anime, generando un contraste tan inesperado como épico.

El clip ya supera las 380 mil reproducciones, acumulando miles de comentarios y compartidos.

“Se me cayó una lágrima”, “Una obra de arte”, “Muchas felicidades, una hermosa animación”, son solo algunos de los mensajes que inundan la publicación.