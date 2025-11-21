;

“Mejor métanme presa”: famosa creadora contenido chilena lleva casi un mes atrapada en Lituania

La influencer ha tenido que hospedarse en albergues de dudosa calidad luego de verse comprometida en una compleja situación en el país europeo durante sus vacaciones.

Alejandro Basulto

La creadora de contenido Natthy Chilena enfrenta un complejo escenario en Europa: lleva casi un mes atrapada en Lituania, sin recursos y con serias dificultades para continuar su vida laboral, tras ser sorprendida por la policía en un procedimiento que incluyó consumo de cocaína y porte de marihuana.

Durante una conversación con La Cuarta, la influencer explicó que todo ocurrió durante su última noche en la capital lituana, cuando “conocí a un chico con una aplicación de citas y el chico se puso morboso enviándome fotitos y, bueno, lo acompañé porque era nuestra última noche en Lituania, en la capital”.

“El próximo día nos íbamos a Polonia y ya era la última noche en Lituania, día viernes. Entonces, en la euforia, todo, dije: ‘ya, vamos a comprar copete y hacemos algo ahí en el departamento’”, añadió. Tras el operativo policial, Natthy quedó procesada y ha tenido que sobrevivir en albergues y lugares arrendados, utilizando tarjetas de crédito y recibiendo ayuda económica de sus padres.

La situación se agrava porque no puede generar ingresos: “Lo único que quiero son mis documentos, porque yo puedo estar acá y puedo trabajar mi OnlyFans. Pero si no estoy trabajando mi OnlyFans, no tengo acceso al Banco de Finlandia, no tengo acceso a nada. Es imposible que yo pueda continuar mi vida; mejor métanme presa”.

En la entrevista, la influencer también insinuó irregularidades en el procedimiento. “Estaba más arreglado que mis tetas”, dijo, asegurando que el hombre que la acompañaba conocía a los policías.

Además, denunció corrupción en el país: “Están investigando también un tráfico, porque quieren saber quién le vendió. Pero sí… oye, es el mismo gallo que supuestamente le había pasado una hueá en el auto. Se pasó por al lado de la policía caminando y los policías no dijeron nada”.

