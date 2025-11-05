Atrapada y en una situación precaria: creadora de contenido chilena enfrenta drama en Lituania tras test de cocaína

Natthy Chilena, creadora de contenido conocida por sus mediáticas polémicas con figuras como Mauricio Pinilla y Jorge Valdivia, quedó varada en Lituania después de ser arrestada por posesión y consumo de drogas, lo que derivó en la retención de su pasaporte y teléfono móvil.

Según relató al medio La Cuarta, la modelo, que reside en Finlandia desde hace dos años, viajó a Lituania junto a un amigo colombiano para vacacionar. Todo cambió tras conocer, mediante una aplicación de citas, a un joven local con quien decidió salir la última noche del viaje.

Durante el trayecto, ambos fueron interceptados por la policía, que descubrió marihuana en el vehículo. La situación se agravó cuando Natthy dio positivo por cocaína. “Primero que todo, no sabía que el cabro este tenía eso. Bueno, no sabía que acá el consumo era ilegal (...) Con el tema de las drogas son súper cuáticos”, explicó.

La influencer pasó 48 horas detenida en un calabozo y quedó bajo medida cautelar. “Yo asumo mi responsabilidad, la asumo completamente. Tampoco mi intención es fugarme, pero necesito mis documentos. La primera noche que nos soltaron dormimos en un McDonald’s, no teníamos dónde ir”, relató. El tribunal lituano podría extender el proceso hasta seis meses.

Actualmente, vive en un pequeño departamento arrendado, aunque su contrato finaliza este fin de semana. “Tengo tres sueldos que pagar en Chile, los chatters de mi OnlyFans, la universidad de mi hija que estudia medicina, créditos y los impuestos en Finlandia. Me hicieron cagar la vida”, expresó.

Natthy también describió el albergue donde permaneció unos días, habitado por inmigrantes y personas con causas judiciales. “Es una casa donde viven como 30 personas (...) Igual me sentí acogida y no era así tan de la perra, era Dios, aunque era podrido todo, ja, ja, pero lleno de arañas, aunque estaban todos pasando como una situación así”, narró.