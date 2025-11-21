;

“Lo venía buscando hace tiempo”: Tomás de Gavardo gana su primer rally fuera de Chile

El hijo del mítico Carlo de Gavardo se impuso en las cinco etapas y en la clasificación general del Fenek Rally de Marruecos.

Carlos Madariaga

“Lo venía buscando hace tiempo”: Tomás de Gavardo gana su primer rally fuera de Chile

“Lo venía buscando hace tiempo”: Tomás de Gavardo gana su primer rally fuera de Chile / Prensa Fenek Rally

Tomás de Gavardo concretó este viernes un hito en su carrera en el motociclismo a nivel internacional.

Todo luego que el hijo de Carlo de Gavardo concretó la primera victoria en la clasificación internacional de un torneo fuera de Chile.

Revisa también:

ADN

Esto tras una impecable presentación en el Fenek Rally de Marruecos, donde se impuso en las cinco etapas de la competencia, imponiéndose con un registro total de 14 horas, 46 minutos y 49 segundos.

Lo acompañaron en el podio el galo Tom Deest a 48 minutos y 51 segundos y la española Sara García a 1 hora, 12 minutos y 41 segundos.

“Es un triunfo que venía buscando hace tiempo internacionalmente. Es mi primera victoria en la general de un rally fuera de casa, de Chile. Mucha emoción, mucho trabajo para esto. Después del tercer Dakar quedé con varias lesiones y etapas de recuperación. Ahora me siento bien arriba de la moto con confianza. Es algo que doy gracias a Dios y a todas las personas que me han acompañado, que han confiado en mi proceso”, comentó un emocionado Tomás de Gavardo.

Con esta victoria en el Fenek Rally de Marruecos, el piloto de 26 años suma confianza luego de haber competido en una KTM Réplica 450 cc, apuntando ya a la disputa de su cuarto Rally Dakar en 2026.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad