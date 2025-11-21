“Lo venía buscando hace tiempo”: Tomás de Gavardo gana su primer rally fuera de Chile

Tomás de Gavardo concretó este viernes un hito en su carrera en el motociclismo a nivel internacional.

Todo luego que el hijo de Carlo de Gavardo concretó la primera victoria en la clasificación internacional de un torneo fuera de Chile.

Esto tras una impecable presentación en el Fenek Rally de Marruecos, donde se impuso en las cinco etapas de la competencia, imponiéndose con un registro total de 14 horas, 46 minutos y 49 segundos.

Lo acompañaron en el podio el galo Tom Deest a 48 minutos y 51 segundos y la española Sara García a 1 hora, 12 minutos y 41 segundos.

“Es un triunfo que venía buscando hace tiempo internacionalmente. Es mi primera victoria en la general de un rally fuera de casa, de Chile. Mucha emoción, mucho trabajo para esto. Después del tercer Dakar quedé con varias lesiones y etapas de recuperación. Ahora me siento bien arriba de la moto con confianza. Es algo que doy gracias a Dios y a todas las personas que me han acompañado, que han confiado en mi proceso”, comentó un emocionado Tomás de Gavardo.

Con esta victoria en el Fenek Rally de Marruecos, el piloto de 26 años suma confianza luego de haber competido en una KTM Réplica 450 cc, apuntando ya a la disputa de su cuarto Rally Dakar en 2026.