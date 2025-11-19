El circo de la Fórmula 1 llega a Las Vegas este fin de semana

La temporada 2025 de la Fórmula 1 poco a poco se comienza a terminar y, este fin de semana, podríamos ya comenzar a tener una definición en el Mundial de Pilotos. Esto porque de sumar otro triunfo, Lando Norris (McLaren) quedará a las puertas de su primer título mundial de pilotos junto a la escudería británica.

Este jueves por la noche de nuestro país, arranca la acción de la jornada 22 de la Fórmula 1 en su temporada 2025 con el Gran Premio de Las Vegas, en Texas, Estados Unidos.

Con 390 puntos, el piloto inglés tiene la primera opción para coronarse como el mejor de la temporada, pero por puntaje, no lo podrá hacer en suelo norteamericano. Lo máximo que podría alejarse de su compañero de equipo, Oscar Piastri (366 pts), serían 49 puntos, restando 58 unidades en disputa.

Sin embargo, un triunfo en Texas dejará prácticamente amarrado el título para un Lando Norris que, tras el sprint final que ha protagonizado en las últimas semanas, superó por amplio margen a su compañero de equipo, el piloto australiano.

Más lejos, con 341 unidades aparece Max Verstappen, quien sigue apelando a un milagro cada vez más imposible de conseguir. De hecho, en Las Vegas, se puede terminar de despedir de dicha opción.

Cabe recordar que hace ya semanas, el Mundial de Constructores está definido: McLaren se proclamó con mucha anticipación como la mejor escudería de la temporada.

GP de Las Vegas: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimosegunda fecha (22) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este jueves 20 de noviembre, desde las 21:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La qualy arranca el sábado 22 desde las 01:00 hrs, mientras que la carrera quedó agendad para el día domingo 23 de noviembre, que comenzará también a las 01:00 hrs.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

GP de Las Vegas, horarios