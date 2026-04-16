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VIDEO. Volcamiento de camión con abejas obliga a cortar Ruta 5: miles de insectos quedaron sueltos en la carretera

El incidente ocurrió en Tiltil y generó desvíos mientras se controlaba la situación.

Nelson Quiroz

CAPTURA - CARABINEROS

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Una compleja emergencia vial se registró este jueves en la Ruta 5 Norte, a la altura de Tiltil, luego del volcamiento de un camión que transportaba colmenas, liberando a miles de abejas en plena carretera.

Según información confirmada por Carabineros, el accidente ocurrió cerca de las 12:35 horas en el kilómetro 37, por causas que aún se investigan.

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De acuerdo con reportes de TransporteInforma, inicialmente se registró la caída de la carga en el sector de Huertos Familiares, lo que derivó en una situación de riesgo que obligó a restringir el tránsito.

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El conductor del camión fue trasladado a un centro asistencial tras sufrir una reacción alérgica producto de múltiples picaduras.

Producto de la presencia masiva de abejas en la vía, personal policial adoptó medidas de resguardo y control de tránsito, primero con la segregación de pistas y luego con el corte total de la ruta en dirección norte. Las autoridades llamaron a peatones a no acercarse y a conductores a mantener las ventanas cerradas para evitar picaduras.

El tránsito fue desviado a la altura del kilómetro 36,5 hacia el camino Santa Teresita, con reincorporación en el kilómetro 40, mientras se trabajaba en la contención de la emergencia. Con el avance de las labores, Carabineros confirmó la normalización del tránsito.

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