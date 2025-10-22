Este domingo 26 de octubre, en Paine, se disputará la undécima edición del MTB Carlo de Gavardo “La Vacada”, una de las pruebas de ciclismo mountainbike más importantes de Chile.

El evento tendrá cerca de 2 mil participantes en cuatro modalidades: 15, 25 y 45 kilómetros, además de 24 kilómetros en bicicletas eléctricas. Todo para mantener el legado del piloto que murió en 2015, donde ahora su hijo, Tomás, está a cargo de la organización.

“Estoy muy contento de lanzar acá el evento de ciclismo más grande de Chile. Esta onceava edición trae muchas sorpresas. Tenemos el primer equipo de Rapa Nui corriendo acá, a los campeones argentinos, campeones chilenos. Estamos trabajándolo hace muchos meses para que la gente disfrute y viva un evento de calidad mundial en Chile”, remarcó, en diálogo con ADN TOP, el deportista nacional, que también reconoció lo especial de la competencia del domingo, considerando que será la primera sin la presencia de su abuelo, Giorgio de Gavardo.

“Mi abuelo está siempre, un recuerdo de mucho amor y cariño. Fue un impulsor tremendo de este evento, de la carrera deportiva de mi padre y la mía. Él contó en sus últimos meses de vida que fue un salvavidas de mi padre en materia económica para financiar una parte del evento. Fue un artista principal y esta edición va a ser en su nombre”, comentó Tomás de Gavardo, soñando con las proyecciones a futuro para la competencia en Paine.

“El cielo es el límite. Esta carrera ha agarrado tanto vuelo. Sería un honor que si Chile tiene Juegos Olímpicos, La Vacada sea el punto del ciclismo mountainbike. O una fecha de la Copa del Mundo. Es algo que queremos hacer. Estamos construyendo marca, estamos afiatando el equipo de producción. Ojalá esperamos traer una fecha de la Copa del Mundo de ciclismo cross-country”, dijo el deportista de 26 años, que llegó hace pocos días desde África, donde compitió en el Rally de Marruecos, reconociendo que “La Vacada” influyó en su rendimiento.

“Siempre un rally difícil, muy complejo, es el mejor entrenamiento para el Dakar. No era el resultado que buscaba, pero estaba con mi cabeza acá, no puedo mentir, teniendo la carrera pronto. Estar dentro de los 30 mejores del mundo es un buen apronte para el Dakar, que es estar dentro de los 30. En tres semanas vuelvo a Marruecos a correr, esperando mi cuarto Dakar con muchas ansias y motivación”, cerró Tomás de Gavardo en ADN TOP.