;

AUDIO. “Estaba con mi cabeza acá”: la autocrítica de Tomás de Gavardo por su desempeño en el Rally de Marruecos

En conversación con ADN TOP, el piloto nacional comentó cómo influyó su rol de organizador de la undécima edición del campeonato de mountainbike “La Vacada”, evento fundado por su fallecido padre, Carlo de Gavardo.

Carlos Madariaga

Tomás de Gavardo en ADN TOP

Tomás de Gavardo en ADN TOP

03:58

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este domingo 26 de octubre, en Paine, se disputará la undécima edición del MTB Carlo de Gavardo “La Vacada”, una de las pruebas de ciclismo mountainbike más importantes de Chile.

El evento tendrá cerca de 2 mil participantes en cuatro modalidades: 15, 25 y 45 kilómetros, además de 24 kilómetros en bicicletas eléctricas. Todo para mantener el legado del piloto que murió en 2015, donde ahora su hijo, Tomás, está a cargo de la organización.

Revisa también:

ADN

“Estoy muy contento de lanzar acá el evento de ciclismo más grande de Chile. Esta onceava edición trae muchas sorpresas. Tenemos el primer equipo de Rapa Nui corriendo acá, a los campeones argentinos, campeones chilenos. Estamos trabajándolo hace muchos meses para que la gente disfrute y viva un evento de calidad mundial en Chile”, remarcó, en diálogo con ADN TOP, el deportista nacional, que también reconoció lo especial de la competencia del domingo, considerando que será la primera sin la presencia de su abuelo, Giorgio de Gavardo.

“Mi abuelo está siempre, un recuerdo de mucho amor y cariño. Fue un impulsor tremendo de este evento, de la carrera deportiva de mi padre y la mía. Él contó en sus últimos meses de vida que fue un salvavidas de mi padre en materia económica para financiar una parte del evento. Fue un artista principal y esta edición va a ser en su nombre”, comentó Tomás de Gavardo, soñando con las proyecciones a futuro para la competencia en Paine.

“El cielo es el límite. Esta carrera ha agarrado tanto vuelo. Sería un honor que si Chile tiene Juegos Olímpicos, La Vacada sea el punto del ciclismo mountainbike. O una fecha de la Copa del Mundo. Es algo que queremos hacer. Estamos construyendo marca, estamos afiatando el equipo de producción. Ojalá esperamos traer una fecha de la Copa del Mundo de ciclismo cross-country”, dijo el deportista de 26 años, que llegó hace pocos días desde África, donde compitió en el Rally de Marruecos, reconociendo que “La Vacada” influyó en su rendimiento.

“Siempre un rally difícil, muy complejo, es el mejor entrenamiento para el Dakar. No era el resultado que buscaba, pero estaba con mi cabeza acá, no puedo mentir, teniendo la carrera pronto. Estar dentro de los 30 mejores del mundo es un buen apronte para el Dakar, que es estar dentro de los 30. En tres semanas vuelvo a Marruecos a correr, esperando mi cuarto Dakar con muchas ansias y motivación”, cerró Tomás de Gavardo en ADN TOP.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad