VIDEO. El lujoso regalo de cumpleaños de Naya Fácil para sus amigos: “No entendía nada”
La creadora de contenidos sorprendió a sus amigos con un llamativo regalo para amigos.
Naya Fácil volvió a dar que hablar durante la tarde de este jueves al darse a conocer un lujoso regalo que le hizo a un grupo de amigos.
Tomás Ríos y David Montoya revelaron la sorpresa que les hizo la creadora de contenido en el episodio más reciente del podcast Seré Weón.
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Tomás fue el encargado de dar a conocer el sorprendente y lujoso regalo: un viaje a Jamaica.
“El mito es verdad, ella me pasó a buscar a la casa, se baja del auto con un gorro de Bob Marley, pone música y me dice, ‘Toma, póntelo’. Yo no entendía nada y de repente me dice, ‘Nos vamos a Jamaica. Y yo, ¿qué?’”, comentó el ex Fiebre de Baile.
En detalle, Tomás y Naya viajarán juntos a la isla el próximo 23 de abril y estarán siete días para poder celebrar el cumpleaños del creador de contenidos en dicha localidad.
“Gracias públicamente. Naya, la mejor. Así que ahora no sé qué regalarle a Naya para su cumpleaños. Me la dejó difícil”, cerró.
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