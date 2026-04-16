El lujoso regalo de cumpleaños de Naya Fácil para sus amigos: “No entendía nada”

Naya Fácil volvió a dar que hablar durante la tarde de este jueves al darse a conocer un lujoso regalo que le hizo a un grupo de amigos.

Tomás Ríos y David Montoya revelaron la sorpresa que les hizo la creadora de contenido en el episodio más reciente del podcast Seré Weón.

Tomás fue el encargado de dar a conocer el sorprendente y lujoso regalo: un viaje a Jamaica.

“El mito es verdad, ella me pasó a buscar a la casa, se baja del auto con un gorro de Bob Marley, pone música y me dice, ‘Toma, póntelo’. Yo no entendía nada y de repente me dice, ‘Nos vamos a Jamaica. Y yo, ¿qué?’”, comentó el ex Fiebre de Baile.

En detalle, Tomás y Naya viajarán juntos a la isla el próximo 23 de abril y estarán siete días para poder celebrar el cumpleaños del creador de contenidos en dicha localidad.

“Gracias públicamente. Naya, la mejor. Así que ahora no sé qué regalarle a Naya para su cumpleaños. Me la dejó difícil”, cerró.