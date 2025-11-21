;

La pista clave que vincula a Yuyuniz Navas con el triple homicidio que tuvo como víctima a Eduardo Cruz-Coke y sus hijos

El testimonio de la actriz pasó a ser crucial en el caso.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La investigación por el homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos dio un giro inesperado tras confirmarse que la actriz Yuyuniz Navas fue citada a declarar como testigo.

Su presencia en el lugar del crimen quedó registrada en cámaras de seguridad, lo que la convierte en pieza clave para esclarecer los hechos. Según reveló el matinal Contigo en la Mañana, la intérprete fue identificada gracias a las imágenes que muestran cómo se sube a un vehículo cuya patente permitió confirmar su identidad.

El periodista Sergio Jara explicó: “Entendemos que Yuyuniz está con su pareja y están conversando como cualquier ciudadano o ciudadana. Después se sube al auto y la reconocen por la patente del auto y también la muestran las cámaras. Esa es una información que la defensa tiene”.

Revisa también:

ADN

La hipótesis surgió luego del testimonio de una vecina que aseguró haber visto a un hombre y una mujer en actitud sospechosa el día del crimen. “Mientras caminábamos por la vereda sur, por el lado de mi casa, avanzamos un poco y vimos que al frente, en una casa que tiene portón negro, con espejos y estilo hippie, había un hombre y una mujer en una actitud nerviosa y extraña”, relató.

El abogado defensor de Jorge Ugalde, único imputado, confirmó que la mujer mencionada corresponde a Yuyuniz Navas, aunque descartó cualquier vínculo con el homicidio. “La mujer… la tenemos identificada y pedimos que la citara el Ministerio Público para que declare en calidad de testigo”, precisó, agregando que no existe sospecha penal sobre ella.

La Fiscalía considera su declaración fundamental para determinar si hubo interacción con el acusado o si se trató de una coincidencia. Hasta ahora, la actriz no ha entregado declaraciones públicas sobre el caso

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad