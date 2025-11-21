La pista clave que vincula a Yuyuniz Navas con el triple homicidio que tuvo como víctima a Eduardo Cruz-Coke y sus hijos

La investigación por el homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos dio un giro inesperado tras confirmarse que la actriz Yuyuniz Navas fue citada a declarar como testigo.

Su presencia en el lugar del crimen quedó registrada en cámaras de seguridad, lo que la convierte en pieza clave para esclarecer los hechos. Según reveló el matinal Contigo en la Mañana, la intérprete fue identificada gracias a las imágenes que muestran cómo se sube a un vehículo cuya patente permitió confirmar su identidad.

El periodista Sergio Jara explicó: “Entendemos que Yuyuniz está con su pareja y están conversando como cualquier ciudadano o ciudadana. Después se sube al auto y la reconocen por la patente del auto y también la muestran las cámaras. Esa es una información que la defensa tiene”.

La hipótesis surgió luego del testimonio de una vecina que aseguró haber visto a un hombre y una mujer en actitud sospechosa el día del crimen. “Mientras caminábamos por la vereda sur, por el lado de mi casa, avanzamos un poco y vimos que al frente, en una casa que tiene portón negro, con espejos y estilo hippie, había un hombre y una mujer en una actitud nerviosa y extraña”, relató.

El abogado defensor de Jorge Ugalde, único imputado, confirmó que la mujer mencionada corresponde a Yuyuniz Navas, aunque descartó cualquier vínculo con el homicidio. “La mujer… la tenemos identificada y pedimos que la citara el Ministerio Público para que declare en calidad de testigo”, precisó, agregando que no existe sospecha penal sobre ella.

La Fiscalía considera su declaración fundamental para determinar si hubo interacción con el acusado o si se trató de una coincidencia. Hasta ahora, la actriz no ha entregado declaraciones públicas sobre el caso