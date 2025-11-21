;

El misterio del triple crimen: testamento de Cruz-Coke revela quién controlaría los bienes familiares

El documento firmado por el fallecido en 2017 reabre el debate sobre el móvil económico y el rol de su cuñado, hoy único imputado por el asesinato del fotógrafo y sus hijos.

Nelson Quiroz

A más de un mes del crimen que estremeció a La Reina —donde fueron asesinados el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos mellizos de 17 años— nuevas luces comienzan a aparecer en medio de una investigación aun bajo reserva.

El Ministerio Público mantiene como principal imputado a Jorge Iván Ugalde, cuñado del fotógrafo y hoy en prisión preventiva. Su esposa y hermana de la víctima, Trinidad Cruz-Coke, también figura en la causa, aunque sin cargos formalizados.

El posible móvil que baraja la Fiscalía apunta a tensiones económicas dentro de una millonaria sociedad familiar. Ese patrimonio incluye el terreno donde ocurrió el crimen y dos departamentos en Santiago, con un valor conjunto cercano a los mil millones de pesos.

El testamento

En este contexto, durante la semana salió a la luz un documento clave: el testamento que Eduardo Cruz-Coke firmó en 2017 y que, según consta en el Archivo Judicial, sigue vigente y sin modificaciones.

Allí, el fotógrafo establece las partes obligatorias de la herencia y expresa que su intención es beneficiar exclusivamente a sus hijos con la parte que la ley le permite disponer libremente, recogió La Cuarta.

El texto también designa a Trinidad Cruz-Coke como administradora de los bienes heredados mientras los niños fueran menores de edad. Y, en caso de que ella no pudiera cumplir el rol, designa como reemplazo justamente a Jorge Iván Ugalde, hoy investigado por el triple homicidio. Según la defensa, ese punto demostraría la confianza plena que Eduardo mantenía en ambos.

No obstante, para la Fiscalía y los querellantes, el testamento también abre otras líneas de interpretación. En la formalización mostraron un mensaje de WhatsApp enviado por Cruz-Coke a su exesposa, donde expresaba su intención de dejar sin efecto ese documento. Además, el fotógrafo habría solicitado en 2024 retirar a Ugalde de la sociedad familiar, lo que para las partes acusatorias refuerza la tesis de un quiebre previo.

