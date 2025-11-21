;

Giro inesperado en el triple homicidio en La Reina: la razón por qué Yuyuniz Navas aparece como testigo clave en muerte de los Cruz-Coke

a Fiscalía busca su testimonio para precisar minutos críticos de la investigación.

Nelson Quiroz

archivo

archivo

La investigación por el crimen del camarógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos dio un giro inesperado luego de que la defensa de Jorge Ugalde, único imputado y actualmente en prisión preventiva, identificara a la actriz Yuyuniz Navas como la mujer que una vecina aseguró haber visto conversando con Ugalde a la hora del triple homicidio.

Según los antecedentes revelados por el equipo jurídico, su rol podría ser determinante para desmontar o confirmar una de las primeras hipótesis del caso.

ADN

24 Horas

Según lo recogido por Contigo en la Mañana de CHV, el abogado defensor aseguró que “la mujer… la tenemos identificada y pedimos que la citara el Ministerio Público para que declare en calidad de testigo” y precisó que no existe ninguna sospecha penal sobre ella: “descartamos totalmente que sea imputada”.

ADN

La vecina del sector había señalado inicialmente que vio a Ugalde junto a “una mujer de complexión delgada, con pelo castaño cobrizo”, descripción que coincidía con Navas. Sin embargo, la defensa afirma haber determinado que Ugalde no era el hombre visto ese día: “eso lo tenemos totalmente claro”, insistieron.

¿Por qué Yuyuniz es clave?

¿Por qué entonces Yuyuniz Navas es considerada clave? Según el propio abogado, su presencia fue corroborada mediante cámaras de seguridad: “sabemos quién era porque en la imagen se sube al auto y logramos identificar la patente”. Esto permitiría establecer con exactitud el punto en que se encontraba y si tuvo contacto con alguna de las personas involucradas.

ADN

Yuyuniz Navas | Captura CHV

Aunque la actriz no tiene vínculos conocidos con el crimen, las imágenes la posicionarían a metros de la casa de Cruz-Coke cerca de las 15:00 del 18 de octubre, la misma hora aproximada del homicidio. Por ello, la Fiscalía considera su testimonio fundamental. Como explicó el exfiscal Carlos Gajardo, “es evidente que la propia declaración de Yuyunis Navas es fundamental; la fiscalía debe estar haciendo esto… es una línea que hay que investigar y avanzar”.

Hasta ahora, Navas no ha respondido a los intentos de contacto del programa ni ha entregado una versión pública.

