Investigador chileno lanza alocada teoría: Estación del Metro de Santiago sería máquina del tiempo hacia los 50

Parece una historia digna de aparecer en los videos más perturbadores de Dross en YouTube.

Cesar Parra, el conocido escritor e investigar chileno, lanzó una curiosa teoría cuando estuvo de invitado en el programa Buenos Días, Buenas Tardes del Canal TVR.

Mientras hablaba de su libro más reciente Historias Chilenas Paranormales, lanzó: “Algo raro pasa por ahí por Bandera con Alameda, en Santiago”.

Los conductores del espacio matutino, Javiera Carvallo y Daniel Valenzuela, quedaron intrigados.

“Por lo menos tres personas me han comentado que entraron a ese sector y salieron, ponte tú, en 1950, en 1960″, sostuvo.

“Una experiencia que duró al menos 20 minutos para cada uno de ellos”, añadió. Luego, pasó a relatar una experiencia en particular de una mujer que supuestamente lo vivió.

“(Ella) sale del metro Moneda y empieza a internarse por Teatinos. Y se da cuenta que le cambiaron (algo)... o sea, obviamente que La Moneda sigue ahí, etcétera. Pero, ya no está el ojo de agua”, ejemplificó.

Luego se habría topado con una patrulla de Carabineros de Chile blancas con negro, diseño usado durante los 50 y parte de los 60. “El carabinero es el único que repara en que ella va vestida de forma extraña y la queda mirando”, añadió Parra.

La duda del escritor fue cómo descifrar si se trataba de un relato real o una invención de una mente creativa.

“Hubo un momento en que me derrotó, cuando me dijo: ‘Santiago olía distinto’. Me dijo que era una mezcla como de mucho humo, pero también olores muy nobles (...) si me da ese detalle tan fino, por supuesto que se la compro”, cerró.

“En todas la pegas hay un hue...mentiroso y todos lo saben. Estoy convencido que de ahí salen estas historias”, comentó un usuario en redes sociales. “Me huele a cuento”, opinó otro. “Yo quiero de lo que fumó el viajero”, bromeó un tercero.