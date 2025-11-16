;

Tarotista acertó en su predicción de las Elecciones 2025: ya adelantó qué pasará en la segunda vuelta de diciembre

Hace unos días, Vanny Acosta contó públicamente quiénes, según las energías, llegarían al balotaje.

Javier Méndez

Pocos días antes de las Elecciones Presidenciales 2025, la tarotista Vanny Acosta realizó una predicción en televisión utilizando dos varitas doradas.

Pocos días antes de las Elecciones Presidenciales 2025, la tarotista Vanny Acosta realizó una predicción en televisión utilizando dos varitas doradas.

Según explicó en el programa Buenos Días, Buenas Tardes de TVR, estos palitos se mueven por sí solos y responden “sí” o “no” dependiendo de la pregunta que se les formule.

Los animadores Daniel Valenzuela y Javiera Carvallo quisieron saber qué candidatos pasarían a la segunda vuelta que ahora ya está confirmada para el próximo 14 de diciembre.

¿La respuesta? Fue acertada. Según las “energías” las dos cartas para la instancia final serían Jeannette Jara y José Antonio Kast. Yo no tengo posibilidad de forzar estar varitas, se mueven solas”, aseguró.

Pocos segundos después se reveló que la diferencia entre ambos no sería superior a un 10%.

Fue entonces cuando la periodista del espacio preguntó de forma directa: “¿José Antonio Kast va a ser el próximo Presidente de Chile?"

Las varitas no dudaron y dijeron dieron el “sí”.

“¿Vamos a tener más platita con el cambio?“, cuestionó Vanny. Recibió otro ”sí“.

Mira el video completo a continuación:

