Golpe a clanes internacionales: detienen a tres personas en Pedro Aguirre Cerda en operativo por redes vinculadas a robos en EE. UU.

Durante esta madrugada, la PDI detuvo a tres personas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en el marco de un operativo que busca desarticular a clanes familiares vinculados a robos cometidos tanto en Chile como en Estados Unidos.

La Brigada de Robos Metropolitana Sur Oriente encabezó allanamientos simultáneos en distintos puntos de la comuna, que se extendieron desde pasaje 2 de la Población Dávila hasta el sector de Lo Valledor.

En la Población Dávila se detuvo a un hombre durante el registro de una vivienda, mientras que en el sector de Lo Valledor fueron arrestados un hombre y una mujer en otro domicilio intervenido por la PDI. En total, el operativo dejó tres detenidos.

Según los primeros antecedentes, estos procedimientos forman parte de una investigación que se desarrolla hace meses y que apunta a grupos chilenos que, tras operar en robos y lanzazos en la zona oriente de Santiago, habrían viajado al extranjero para cometer delitos similares, principalmente en casas de Estados Unidos.

Los tres detenidos serían investigados por receptación de especies sustraídas en Chile o en el extranjero, aunque la PDI aún no entrega una versión oficial sobre su participación directa en estos hechos. No se descarta que existan más allanamientos asociados a la causa, cuyo desarrollo continúa durante esta mañana.