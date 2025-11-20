Jeannette Jara remueve a Darío Quiroga tras reaparición de críticas por dichos contra los Parisi

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El comando de Jeannette Jara confirmó la salida de su coordinador estratégico, Darío Quiroga, luego de que volvieran a circular comentarios que él realizó en abril contra Franco Parisi y su hermana, la diputada electa Zandra Parisi.

En el pódcast Ultrasolo, el analista calificó al excandidato del PDG como “de ultraderecha”, describió al Partido de la Gente como una “estructura chanta” y “pobre”, y se burló del nombre de la parlamentaria: “Se llama Zandra con Z”, afirmó.

La campaña explicó que la decisión responde a un ajuste interno. “En el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial (…) la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga”, indicó el comunicado.

El texto añadió: “Agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante este tiempo”. La situación sigue en desarrollo…