Jeannette Jara remueve a Darío Quiroga tras reaparición de críticas por dichos contra los Parisi
La campaña explicó que la salida del estratega responde a una reorganización interna motivada por antiguas expresiones.
El comando de Jeannette Jara confirmó la salida de su coordinador estratégico, Darío Quiroga, luego de que volvieran a circular comentarios que él realizó en abril contra Franco Parisi y su hermana, la diputada electa Zandra Parisi.
En el pódcast Ultrasolo, el analista calificó al excandidato del PDG como “de ultraderecha”, describió al Partido de la Gente como una “estructura chanta” y “pobre”, y se burló del nombre de la parlamentaria: “Se llama Zandra con Z”, afirmó.
La campaña explicó que la decisión responde a un ajuste interno. “En el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial (…) la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga”, indicó el comunicado.
El texto añadió: “Agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante este tiempo”. La situación sigue en desarrollo…
