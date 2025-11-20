“Intentó entrar a la casa”: denuncian que acosador armado persigue a influencer de 16 años

Una familia de Osorno, Región de los Lagos, encendió las alarmas tras denunciar el grave acoso que sufre una influencer chilena de 16 años, quien está siendo perseguida por un hombre que habría intentado ingresar a su casa.

Según relató la hermana mayor en un video difundido en redes sociales, todo comenzó con la llegada de flores y chocolates enviados por un sujeto al que no conocían.

Con el paso de las semanas, la situación escaló rápidamente: el hombre empezó a enviar mensajes intimidantes, fotografías de armas y audios donde aseguraba que “volvería a intentarlo” para entrar a la casa.

La madre de la adolescente también aseguró a CHV Noticias que el individuo sabía que la joven era menor de edad, pero aun así insistía en acercarse.

Incluso lanzó regalos al patio, creó perfiles falsos para suplantar a familiares y envió correos al colegio haciéndose pasar por sus padres para intentar retirarla del establecimiento.

“Tememos que algo grave pase”

La familia acusa que el acosador llegó en varias ocasiones al exterior del liceo y envió imágenes desde el lugar, afirmando que la esperaba con armas cortopunzantes.

“Tememos que algo grave pase. No vamos a esperar a que alguno de nosotros salga herido”, dijo la hermana en su denuncia pública.

Pese a que ingresaron denuncias ante la PDI, afirman que en dos meses no han obtenido avances ni asignación de un fiscal. Ante la falta de respuesta, decidieron visibilizar su caso para exigir medidas de protección urgentes.

No sería la primera vez

Finalmente, la familia también aseguró que el sujeto se identifica como César Alejandro Vives de Ser y que su historial no sería nuevo.

Según el testimonio de la hermana, el hombre ya habría protagonizado un episodio de acoso similar en Bogotá, Colombia, lo que aumenta su preocupación por la seguridad de la adolescente.