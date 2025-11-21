;

VIDEO. Persecución surreal en San Ramón: Carabineros “Tortugas Ninja” frustran robo de vehículo

El particular operativo policial ocurrió cuando los funcionarios se trasladaban a un jardín infantil para realizar una actividad educativa.

Ruth Cárcamo

Capturas

Capturas

La tarde de este jueves, Carabineros de la 31 Comisaría San Ramón detuvo a un hombre que intentó robar un vehículo en la comuna, agrediendo también a una persona que evitó el ilícito.

Según la información proporcionada por la institución, el hecho ocurrió cuando funcionarios policiales, disfrazados de “Tortugas Ninja”, se trasladaban a un jardín infantil para realizar una actividad educativa y preventiva.

Revisa también

ADN

Fue en ese momento en que una persona los alertó de que un sujeto había intentado robar un vehículo a pocas cuadras, donde agredió con una piedra a un testigo que descubrió intentando ingresar al automóvil.

Detención del sujetos por las “Tortugas Ninja”

Ante esto, los uniformados disfrazados de Tortugas Ninja a bordo de sus motocicletas, identificaron al hombre, el cual al ver la presencia policial huyó hacía un parque colindante con el jardín infantil, ubicado en calle Alpatacal.

El teniente de Carabineros Hans Strobel dijo que se detuvo al sujeto, quien es un ciudadano “extranjero, de 35 años, con situación migratoria irregular en el país”. Asimismo, cuenta con una orden de expulsión vigente, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Posterior a esto, los uniformados realizaron la actividad preventiva en el jardín infantil, donde hicieron actividades didácticas con los niños llevadas a cabo por los ya conocidos “Tortugas Ninja”.

Revisa aquí el video de los carabineros “Tortugas Ninja”:

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad