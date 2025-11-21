La tarde de este jueves, Carabineros de la 31 Comisaría San Ramón detuvo a un hombre que intentó robar un vehículo en la comuna, agrediendo también a una persona que evitó el ilícito.

Según la información proporcionada por la institución, el hecho ocurrió cuando funcionarios policiales, disfrazados de “Tortugas Ninja”, se trasladaban a un jardín infantil para realizar una actividad educativa y preventiva.

Fue en ese momento en que una persona los alertó de que un sujeto había intentado robar un vehículo a pocas cuadras, donde agredió con una piedra a un testigo que descubrió intentando ingresar al automóvil.

Detención del sujetos por las “Tortugas Ninja”

Ante esto, los uniformados disfrazados de Tortugas Ninja a bordo de sus motocicletas, identificaron al hombre, el cual al ver la presencia policial huyó hacía un parque colindante con el jardín infantil, ubicado en calle Alpatacal.

El teniente de Carabineros Hans Strobel dijo que se detuvo al sujeto , quien es un ciudadano “extranjero, de 35 años, con situación migratoria irregular en el país”. Asimismo, cuenta con una orden de expulsión vigente, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Posterior a esto, los uniformados realizaron la actividad preventiva en el jardín infantil, donde hicieron actividades didácticas con los niños llevadas a cabo por los ya conocidos “Tortugas Ninja”.

Revisa aquí el video de los carabineros “Tortugas Ninja”: