Cámara Baja de Estados Unidos aprueba publicar archivos de Jeffrey Epstein y el proyecto llega al Senado

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio este martes un paso decisivo para abrir al escrutinio público uno de los casos más controvertidos de los últimos años, al aprobar la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

Esta iniciativa ordena publicar los documentos no clasificados relacionados con las operaciones del financista Jeffrey Epstein y las circunstancias de su muerte en 2019.

El avance legislativo llegó tras un giro político inesperado: el presidente Donald Trump, quien durante semanas se resistió a la divulgación del material, retiró su oposición el domingo, destrabando un proceso que ya contaba con respaldo transversal.

Epstein, un influyente empresario que mantenía redes de abuso sexual contra menores, murió en su celda en agosto de 2019 en un hecho catalogado oficialmente como suicidio. De igual forma, para legisladores de ambos partidos, el volumen de denuncias y los vacíos aún no aclarados hacen necesaria una apertura total de la información.

Más de 1.000 presuntas víctimas esperan que la publicación de los archivos ayude a esclarecer responsabilidades. Haley Robson, reclutada por Epstein cuando tenía 16 años, expresó su desconfianza frente al cambio de postura del mandatario.

“Estoy traumatizada, pero no soy estúpida”, advirtió antes de la votación. “No puedo evitar ser escéptica sobre cuáles son sus intenciones”, añadió.

Divisiones internas y presiones políticas

El giro de Trump dejó al descubierto tensiones dentro del Partido Republicano. Aunque durante su campaña aseguró que apoyaría la publicación de los archivos, tras asumir en enero había retrocedido. Sin embargo, con cerca de un centenar de republicanos dispuestos a romper filas, el presidente finalmente llamó a sus legisladores a votar a favor.

Algunos críticos sostienen que intentó frenar el proceso para ocultar posibles menciones a su nombre en el expediente, algo que él niega tajantemente. El debate se intensificó luego de la aparición, el jueves pasado, de correos electrónicos en los que Epstein insinuaba que Trump “sabía sobre las chicas” y habría pasado tiempo con una de las víctimas.

En paralelo, Donald exigió investigar los vínculos entre Epstein y figuras demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton (1993-2001). El caso también provocó repercusiones en otros círculos: Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Clinton y exrector de Harvard, anunció el lunes su retiro de la vida pública tras conocerse correos que lo vinculaban estrechamente con el magnate.

Camino al Senado

La iniciativa ahora pasará al Senado, donde un rechazo parece improbable dadas las cifras abrumadoras de apoyo en la Cámara. El Presidente de Estados Unidos ya adelantó que no vetará la ley si llega a su escritorio: “Estoy completamente de acuerdo”, adelantó.

No obstante, el Departamento de Justicia conserva atribuciones para retener información que, según determine, pueda “poner en peligro una investigación federal en curso”.

De hecho, tanto el DOJ como el FBI afirmaron en julio que una revisión exhaustiva del caso no ofreció “base para revisar la revelación” de material adicional.

Repercusiones

El debate en torno a los archivos incluso generó rupturas políticas: la congresista Marjorie Taylor Greene, figura del movimiento MAGA, aseguró que la pérdida de apoyo de Trump hacia su figura “se debe a los archivos de Epstein”.

Epstein y Trump mantuvieron una relación cercana en la década de 1980, cuando ambos eran prominentes empresarios en Nueva York, pero se distanciaron a principios de los 2000.

Al momento de su muerte, Epstein enfrentaba un juicio federal por tráfico sexual de niñas y mujeres jóvenes, tras una condena previa en 2008 por solicitación de prostitución.