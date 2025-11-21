;

“Estábamos armando una camilla con los palos de trekking”: testigo clave de la tragedia en Torres del Paine relata la precariedad del rescate

El excursionista detalla condiciones extremas, falta de coordinación y ausencia de equipos disponibles durante las primeras acciones tras la emergencia.

Martín Neut

Testigo clave de tragedia en Torres del Paine

El rescate de los últimos turistas aislados en Torres del Paine cerró la etapa inicial de la tragedia que dejó cinco extranjeros fallecidos y abrió cuestionamientos a los protocolos de Conaf. La investigación quedó en manos del Ministerio Público.

Alan Young, testigo clave, relató a CHV que las condiciones eran extremas antes de que se conociera la emergencia. “Veníamos desde el glaciar Los Perros y ya los vientos eran de sesenta kilómetros por hora (…) te podían botar”, afirmó.

Al llegar al campamento Los Perros, supieron que una turista estaba perdida y que no había una coordinación formal.

“Camilla con los palos de trekking”

Entre nosotros mismos estábamos planeando un rescate. No era que había alguien planeando”, dijo. Ante la falta de equipos, improvisaron una camilla: “Estábamos armando una camilla con los palos de trekking (…) ese es el nivel de precariedad”.

La víctima fue encontrada con vida, pero falleció durante el traslado. Young aseguró que la llegada de equipos especializados fue tardía: “Al otro día recién vimos personal especializado (…) en ese tiempo la niña ya estaba fallecida”.

Añadió que “camillas habían, pero estaban bloqueadas,Conaf tenía el lugar donde estaban cerradas”.

