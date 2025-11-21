;

VIDEO. Escolar sufre brutal golpiza durante asalto grupal en su contra en La Serena: hay dos adolescentes detenidos

El ataque fue grabado por testigos, y en el video se puede ver al menor siendo golpeado reiteradamente en el suelo.

Personal de Carabineros detuvo a dos menores por el delito de robo con violencia contra un estudiante de 17 años del Colegio Domingo Santa María en la comuna de La Serena, región de Coquimbo.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió durante la tarde del pasado miércoles en la intersección de las calles Gregorio Cordovez con Cienfuegos, donde la víctima fue abordada por cuatro personas.

En dicho lugar, estos individuos lo agredieron con golpes de puños y patadas, y luego le robaron su celular, una mochila y un gorro. Tras lograr su cometido, se dieron a la fuga.

Detienen a dos menores de 14 y 16 años

Lo anterior fue grabado por testigos, y en las imágenes se puede observar al estudiante siendo golpeada reiteradamente en el suelo, mientras sus agresores lo insultan.

La víctima denunció lo sucedido ante la 1ª Comisaría de La Serena, por lo que se llevó a cabo un patrullaje para dar con el paradero de los involucrados. “Carabineros inició un rápido despliegue policial con el fin de identificarlos y posteriormente detenerlos”, dijo el subteniente Luis Vega.

Finalmente, los funcionarios policiales lograron detener a dos menores de 14 y 16 años, ambos chilenos y sin antecedentes penales, consignó Tu Día.

Revisa aquí el video de lo sucedido:

