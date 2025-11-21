Fue encontrado entre los escombros: hombre muere en incendio que destruyó cuatro casas durante la madrugada en Lo Espejo

Durante la madrugada de este viernes, un incendio destruyó cuatro viviendas y dejó a un hombre fallecido en la comuna de Lo Espejo.

Según el registro de Bomberos, el fuego comenzó alrededor de las 03:20 horas, cuando vecinos alertaron sobre una vivienda en llamas en el sector de pasaje 56 con Lincoln, en la zona sur de Santiago. La emergencia se propagó rápidamente y terminó afectando a otras tres casas.

A raíz de la magnitud del incendio, se declararon dos alarmas que movilizaron a seis compañías del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, las que trabajaron por varios minutos para controlar la propagación. En medio de las labores, los equipos confirmaron el hallazgo de un hombre adulto fallecido entre los escombros.

Carabineros llegó al lugar para iniciar las primeras diligencias y coordinar el trabajo con el Ministerio Público. Las causas del siniestro se mantienen en investigación.

“Debemos lamentar el fallecimiento de un hombre adulto, sin haber otras personas lesionadas. Bomberos trabajó en el lugar, en cooperación de diferentes compañías, y los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público”, señaló el teniente Matías Martínez, de la Prefectura Rinconada Metropolitana.

No se reportaron más heridos y los organismos de emergencia ya comenzaron el catastro de las familias afectadas. Las pericias buscarán esclarecer el punto de origen y la eventual participación de terceros.