“Desapareció de mi vista”: hombre realizó acto heroico en La Serena salvando a cuatro jóvenes, pero uno se encuentra desaparecido

hombre realizó acto heroico en La Serena salvando a cuatro jóvenes pero uno se encuentra desaparecido

Durante la jornada de este lunes 17 de noviembre se registró un dramático hecho en La Serena que, a pesar de contar con una actuación heroica, mantiene un angustiante proceso de búsqueda marítima de un menor en proceso.

Y es que un hombre que transitaba en su bicicleta a eso del mediodía en la Avenida del Mar con 4 esquinas se percató de una “mujer adulta pidiendo ayuda”, por lo que decidió acercarse.

Al llegar al lugar, Francisco Boldo relató a ADN que vio “cuatro niños pidiendo ayuda” en el mar, ante lo que no dudó en actuar y acudir en su ayuda.

“Me saqué la ropa y me metí a salvarlos. En el trayecto ya había un niño ahogándose en la entrada (orilla del mar), lo pesqué, lo saqué a la orilla y me devolví hacia adentro”, contó.

Avanzando un poco más, “a uno 10 metros veo a un niño flotando, como si ya estaba muerto. Lo afirmo y lo empiezo a reanimar. Botó agua y lo pude recuperar”.

Y si bien se trataba de cinco adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años (cuatro hombres una mujer) a medida que avanzaba con su buena acción las cosas se iban complicando para lograr un rescate total.

Contó que optó por ingresar aún en más profundidad para estar en aguas tranquilas y evitar un oleaje tan agitado para esperar la ayuda. Esto, mientras “otros dos estaban muy adentro”.

“Pasaron más de 25 minutos y nadie llegaba”, recuerda Boldo sobre los momentos angustiantes. Así, mientras más adentro llegaba, interceptó al cuarto menor: “Pude salvar a estas tres personas que estaban adentro”.

El quinto joven

A pesar de la acción heroica y admirable de Francisco, que poco a poco se fue esforzando para mantener seguros a los jóvenes, había uno fuera de su alcance.

“Veo al que estaba más allá, un niño que estaba de short verde. Él desapareció de mi vista, él fue el que se ahogó. No lo han podido encontrar todavía”, señaló.

Cuando llegó la Marina, “tiran un flotador con una soga y nos empiezan a tirar mar adentro contra la ola casi ahogándonos. Les decía que pararan, que estaba con un niño que le estaba dando casi hipotermia y no me hacían caso. Muy mal procedimiento hicieron”.

Con el pasar de las horas, el joven de 17 años aún se encuentra desaparecido y la Armada ha estado realizando labores de búsqueda con diversas unidades a disposición.

Asimismo, las municipalidades de La Serena y Coquimbo han dispuesto de diversas tecnologías. Lo propio han hecho el Cuerpo de Salvavidas y el Sindicato de Pescadores de Peñuelas.

Las labores se retomarán la mañana del martes con la luz día con mayor equipación.