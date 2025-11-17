;

“Desapareció de mi vista”: hombre realizó acto heroico en La Serena salvando a cuatro jóvenes, pero uno se encuentra desaparecido

Las autoridades continúan trabajado en la búsqueda del menor desaparecido.

José Campillay

Paulina Marín

hombre realizó acto heroico en La Serena salvando a cuatro jóvenes pero uno se encuentra desaparecido

hombre realizó acto heroico en La Serena salvando a cuatro jóvenes pero uno se encuentra desaparecido

01:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la jornada de este lunes 17 de noviembre se registró un dramático hecho en La Serena que, a pesar de contar con una actuación heroica, mantiene un angustiante proceso de búsqueda marítima de un menor en proceso.

Y es que un hombre que transitaba en su bicicleta a eso del mediodía en la Avenida del Mar con 4 esquinas se percató de una “mujer adulta pidiendo ayuda”, por lo que decidió acercarse.

Al llegar al lugar, Francisco Boldo relató a ADN que vio “cuatro niños pidiendo ayuda” en el mar, ante lo que no dudó en actuar y acudir en su ayuda.

Me saqué la ropa y me metí a salvarlos. En el trayecto ya había un niño ahogándose en la entrada (orilla del mar), lo pesqué, lo saqué a la orilla y me devolví hacia adentro”, contó.

Revisa también:

ADN

Avanzando un poco más, “a uno 10 metros veo a un niño flotando, como si ya estaba muerto. Lo afirmo y lo empiezo a reanimar. Botó agua y lo pude recuperar”.

Y si bien se trataba de cinco adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años (cuatro hombres una mujer) a medida que avanzaba con su buena acción las cosas se iban complicando para lograr un rescate total.

Contó que optó por ingresar aún en más profundidad para estar en aguas tranquilas y evitar un oleaje tan agitado para esperar la ayuda. Esto, mientras “otros dos estaban muy adentro”.

“Pasaron más de 25 minutos y nadie llegaba”, recuerda Boldo sobre los momentos angustiantes. Así, mientras más adentro llegaba, interceptó al cuarto menor: “Pude salvar a estas tres personas que estaban adentro”.

El quinto joven

A pesar de la acción heroica y admirable de Francisco, que poco a poco se fue esforzando para mantener seguros a los jóvenes, había uno fuera de su alcance.

“Veo al que estaba más allá, un niño que estaba de short verde. Él desapareció de mi vista, él fue el que se ahogó. No lo han podido encontrar todavía”, señaló.

Cuando llegó la Marina, “tiran un flotador con una soga y nos empiezan a tirar mar adentro contra la ola casi ahogándonos. Les decía que pararan, que estaba con un niño que le estaba dando casi hipotermia y no me hacían caso. Muy mal procedimiento hicieron”.

Con el pasar de las horas, el joven de 17 años aún se encuentra desaparecido y la Armada ha estado realizando labores de búsqueda con diversas unidades a disposición.

Asimismo, las municipalidades de La Serena y Coquimbo han dispuesto de diversas tecnologías. Lo propio han hecho el Cuerpo de Salvavidas y el Sindicato de Pescadores de Peñuelas.

Las labores se retomarán la mañana del martes con la luz día con mayor equipación.

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad