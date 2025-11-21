;

Encontrado en plena calle: el hallazgo clave en la intensa búsqueda de Kytzia Zamora, estudiante desaparecida en Providencia

Las últimas comunicaciones con su madre y el hallazgo del celular son piezas clave para reconstruir las horas previas a su desaparición.

Nelson Quiroz

03:51

La desaparición de Kytzia Zamora, alumna de 15 años del Liceo Carmela Carvajal, mantiene en alerta a su familia y a la comunidad escolar, luego de que se perdiera su rastro la tarde del miércoles 19 de noviembre en Providencia.

La investigación tomó un giro relevante tras el hallazgo de su teléfono, encontrado dentro de un basurero en la intersección de Miguel Claro con Elena Blanco, lugar donde se concentran hoy las diligencias policiales.

ADN

Desaparición de Kytzia Zamora

Según relató su madre, Stephanie Gómez, el GPS del aparato permitió rastrear sus últimos movimientos. La ubicación se mantuvo fija en ese punto por varios minutos, lo que llevó a la familia a activar el sonido del dispositivo. Fue entonces cuando el padre de Kytzia descubrió el equipo oculto entre bolsas con escombros.

Kytzia vestía el uniforme deportivo del liceo cuando desapareció y, de acuerdo con su familia, es una estudiante responsable, con excelente rendimiento y sin antecedentes de conductas que pudieran anticipar que se ausentaría sin avisar.

La adolescente intercambió mensajes con su madre apenas minutos antes de desaparecer. Le contó sobre una buena nota obtenida en un trabajo y avisó que pasaría al supermercado antes de volver a casa. A las 14:55 escribió por última vez: “Voy a casa”. Desde ese momento, no hubo más señales.

La directora del Liceo Carmela Carvajal, Makarenna Bustiman, confirmó que el establecimiento colabora con la búsqueda. La PDI continúa trabajando en el sector donde fue hallado el teléfono y mantiene todas las líneas investigativas abiertas.

