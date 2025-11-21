Reencuentro en Londres: representantes de Rapa Nui cantan frente a moái arrebatado de la isla en 1869

Durante este martes, una delegación de Rapa Nui visitó el Museo Británico en Londres para reencontrarse con el Moái Hoa Haja Nana Ia, la pieza sagrada que salió de la isla en 1869 y que aún permanece en exhibición en Europa.

El grupo viajó al Reino Unido en el marco de su participación en la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional (OMI). En redes sociales, los representantes afirmaron que el encuentro era inevitable.

“Nuestro corazón se desbordó de emoción al encontrarnos frente al Moai Hoa Haja Nana Ia, una pieza original y sagrada que partió de Rapa Nui en 1869 y que aún permanece lejos de su tierra, su Henua”, señalaron.

También afirmaron que la visita se transformó en un gesto simbólico. “Sabíamos que este encuentro era inevitable: no podíamos pasar por Londres sin cantarle a este fragmento importante de nuestra historia”, señalaron.

En ese contexto, más tarde, añadieron que “Rapa Nui vive en cada uno de nosotros… incluso cuando una parte de ella está tan lejos de casa”.

La delegación agradeció a Cultura Rapa Nui, al Consejo de Ancianos (Mau Hatu o Rapa Nui) y a CODEIPA por la gestión que permitió concretar el ingreso al British Museum.