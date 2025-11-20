Estudiante de 14 años del Liceo Carmela Carvajal desaparece en Providencia: su celular fue hallado horas después

La comunidad del Liceo Carmela Carvajal se encuentra en alerta por la desaparición de Kytzia Zamora, estudiante de 14 años cuyo rastro se perdió la tarde del miércoles 19 de noviembre.

La adolescente fue vista por última vez a las 14:00 horas, cuando salió sola del establecimiento ubicado en Providencia, vistiendo el uniforme deportivo del colegio y llevando una bolsa con productos que ofrecía a la venta.

Según antecedentes entregados por su familia, el teléfono de la joven marcó su última ubicación en Elena Blanco 1101, sector donde se concentraron las primeras diligencias policiales.

Posteriormente, el dispositivo dejó de emitir señal y, cerca de las 21:00 horas, sus padres lo encontraron abandonado en la intersección de Miguel Claro con Elena Blanco, a pocos metros del punto inicial.

“ Las niñas están desesperadas ”

La directora del establecimiento, Makarenna Bustiman, señaló a Canal 13 que la comunidad escolar está profundamente afectada por la situación. “Las niñas de nuestro establecimiento están desesperadas”, afirmó, destacando que el colegio está colaborando activamente con la investigación.

“La familia ya hizo la denuncia y la PDI ya está trabajando. Nosotros como colegio solicitamos información al Metro para ver si podemos trazar los movimientos de Kytzia”, agregó.

La desaparición fue reportada oficialmente por la familia a las 18:52 horas del miércoles, mientras que las publicaciones en redes sociales han buscado amplificar la búsqueda y recopilar cualquier antecedente que permita dar con su paradero.