Nuevas pericias en la casa de Eduardo Cruz-Coke por triple homicidio: defensa de Ugalde pidió revisar la escena

Durante este miércoles, equipos de la Policía de Investigaciones regresaron al domicilio de Eduardo Cruz-Coke en la comuna de La Reina, con el fin de realizar nuevas diligencias vinculadas al triple homicidio ocurrido a comienzos de noviembre.

El fiscal jefe de flagrancia, Francisco Llanas, detalló que todas las partes se hicieron presentes en el operativo. “Estamos haciendo diligencias a petición de la defensa, está trabajando el equipo policial a cargo de la investigación con el abogado defensor, con la abogada querellante”, indicó.

Luego precisó que “se está haciendo un levantamiento fotográfico en cuanto a algunas dudas que tiene la defensa, por eso vinimos todos los intervinientes al lugar, para cubrir todas las dudas en cuanto a la secuencia de los hechos”.

La subcomisaria Konny González, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, añadió que este tipo de pericias se enmarca dentro del proceso general.

“Son diligencias solicitadas por parte de la defensa, son parte del proceso investigativo y también por mantener la imparcialidad de toda la investigación. Son diligencias que se han realizado tanto en el domicilio de los fallecidos como en el de los imputados”, explicó.

A la inspección también llegó la abogada de la madre de los mellizos, quien aprovechó de retirar algunos objetos personales. “Aproveché de sacar un par de cosas de los niños, sus peluches, un par de cosas que tenían ese día y las fotos de toda la casa de los niños”, señaló.