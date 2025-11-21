;

Emblemático hotel del sur de Chile cerrará sus puertas: tienen deuda de $978 millones y ya despidieron personal

El recinto solo funcionaría hasta fines de este mes de noviembre.

El histórico ex Hotel Patagónico de Puerto Varas, actualmente llamado Enjoy Puerto Varas, vive sus últimos días de operación tras la Liquidación Forzosa dictada en contra de Operaciones Integrales Isla Grande S.A. (Enjoy), empresa que administraba el recinto desde 2016.

La decisión judicial, adoptada por el Juzgado Civil de Castro, se originó luego de que la inmobiliaria propietaria del inmueble, Inmobiliaria y Hotelera Puerto Varas S.A., denunciara millonarios impagos en el arriendo.

El conflicto se remonta al contrato firmado en noviembre de 2016, cuando el edificio ubicado en calle Klenner fue arrendado a Enjoy por un plazo de 15 años. El acuerdo contemplaba rentas anuales crecientes, llegando a 25.000 UF más IVA desde el cuarto año en adelante, cifra vigente desde diciembre de 2020. Este monto debía pagarse en dos cuotas semestrales cada 1 de junio y 2 de enero.

Según la demanda, Enjoy dejó impagas las cuotas del segundo semestre de 2024 y del primer semestre de 2025, generando una deuda superior a los 978 millones de pesos solo por la cuota vencida de este año, además del IVA correspondiente.

Según El Heraldo Austral, tras la resolución, los abogados liquidadores sostuvieron una reunión con los 78 trabajadores del hotel y procedieron al despido de 10 empleados, incluida la gerenta.

El resto del equipo permanecerá en funciones únicamente para atender los compromisos ya agendados hasta el cierre definitivo, programado para el próximo viernes 28 de noviembre.

