Uno de los nombres que ha sonado para reforzar a Colo Colo en 2026 es el de Bruno Barticciotto, delantero perteneciente a Talleres de Córdoba, pero que este año estuvo cedido en Santos Laguna de México.

Finalmente, fue el propio jugador quien desmintió la posibilidad de arribar a Macul en conversación con DLT Sports, sosteniendo que espera seguir jugando en el exterior y continuar creciendo en su carrera.

Al ser consultado sobre si volvería a Colo Colo en caso de un llamado de Fernando Ortiz, respondió: “Yo creo que sí me llamaría, supongo, porque me fue bien, pero es complicado volver a Colo Colo. No lo veo muy probable”.

“Volver a Chile no sería un avance, así que no. Van a venir cosas importantes. Sobre el futuro no sé todavía. Hasta ayer, la promesa era que me iba a quedar en el club (Santos Laguna) y ahora me dijeron otra cosa”.

Cabe recordar que Barticciotto y Ortiz convivieron en México, cuando el “Tano” era entrenador de Santos, pero en aquel paso al equipo no le fue bien. De hecho, llegaron a sumar una racha de seis derrotas consecutivas.

Sobre como recuerda trabajar con él, el exPalestino, afirmó: “Es una persona que transmite calma a los jugadores. Acá decían: “no ganó nada en ningún lado”, pero dirigió al América a Rayados, los equipos con más poder del fútbol mexicano. En tema mediático es gigante”.