Definición de la Liga de Venezuela se podrá ver en Chile por primera vez en TV: esta es la plataforma en que estarán disponibles los partidos / JUAN BARRETO

El fútbol cada vez se ha ido globalizando cada vez más en torno al seguimiento de diversas ligas, cuestión que también se ha referenciado en Sudamérica.

Hasta hace pocos años, lo único que se podía ver en Chile en torno a otros torneos continentales era Argentina, Brasil, Uruguay y Perú.

Poco a poco, diversas plataformas han permitido el acceso a más campeonatos de fútbol sudamericano en suelo nacional y una de las novedades al respecto es Venezuela.

Considerando la creciente comunidad “llanera” en Chile, ahora por primera vez podrán seguir de manera legal la liga de su país, que está en etapas decisivas.

A través de la plataforma Fanatiz, los fanáticos tendrán acceso a la Final Única del Clausura, que se desarrollará este domingo 23 entre Carabobo y Puerto Cabello, duelo agendado para las 18:00 horas de nuestro país.

Quien se imponga en aquella definición alcanzará la disputa de la final única de la Liga FUTVE, donde ya está instalado el monarca del Apertura, Universidad Central de Venezuela (UCV).

Dicha definición, con partidos de ida y vuelta fijados para el 30 de noviembre y el 6 de diciembre, también se podrán seguir en la señal de Fanatiz.