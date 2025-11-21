;

Definición de la Liga de Venezuela se podrá ver en Chile por primera vez en TV: esta es la plataforma en que estarán disponibles los partidos

En su etapa final, el torneo llanero estará disponible de manera legal en territorio nacional.

Carlos Madariaga

Definición de la Liga de Venezuela se podrá ver en Chile por primera vez en TV: esta es la plataforma en que estarán disponibles los partidos

Definición de la Liga de Venezuela se podrá ver en Chile por primera vez en TV: esta es la plataforma en que estarán disponibles los partidos / JUAN BARRETO

El fútbol cada vez se ha ido globalizando cada vez más en torno al seguimiento de diversas ligas, cuestión que también se ha referenciado en Sudamérica.

Hasta hace pocos años, lo único que se podía ver en Chile en torno a otros torneos continentales era Argentina, Brasil, Uruguay y Perú.

Revisa también:

ADN

Poco a poco, diversas plataformas han permitido el acceso a más campeonatos de fútbol sudamericano en suelo nacional y una de las novedades al respecto es Venezuela.

Considerando la creciente comunidad “llanera” en Chile, ahora por primera vez podrán seguir de manera legal la liga de su país, que está en etapas decisivas.

A través de la plataforma Fanatiz, los fanáticos tendrán acceso a la Final Única del Clausura, que se desarrollará este domingo 23 entre Carabobo y Puerto Cabello, duelo agendado para las 18:00 horas de nuestro país.

Quien se imponga en aquella definición alcanzará la disputa de la final única de la Liga FUTVE, donde ya está instalado el monarca del Apertura, Universidad Central de Venezuela (UCV).

Dicha definición, con partidos de ida y vuelta fijados para el 30 de noviembre y el 6 de diciembre, también se podrán seguir en la señal de Fanatiz.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad