“La televisación de partidos está alejando a los socios de la cancha, antes se transmitían un par y era suficiente”

El exárbitro chileno Carlos Chandía fue recientemente electo como diputado por el Distrito 19, en la Región de Ñuble. Con experiencia política como alcalde de la comuna de Coihueco, ahora el exjuez de 62 años buscará acercar el fútbol al Congreso.

Tal como adelantó en una conversación con Los Tenores de ADN el pasado lunes, el deporte será uno de sus principales temas, y la lucha contra las Sociedades Anónimas Deportivas será algo por lo que velará.

Además, en una reciente entrevista con En Cancha, señaló otro de los grandes problemas que, a su parecer, han degradado al fútbol chileno: la televisación del deporte.

“Ha servido mucho para limpiar y reforzar las estructuras del club, pero en definitiva está alejando a los socios de la cancha, del estadio. Es un tema importante de tener en consideración y hay que sacarlo a la luz también, porque la televisación de los partidos evita que la gente se sienta más empoderada con el club”, señaló el diputado electo.

“Es complicado porque la televisión existe desde siempre, pero ahora se televisan todos los partidos. Antes se televisaba un par y eso era suficiente. La gente no va al estadio porque justamente la televisación permite verlo desde la casa cómodamente, sin mojarse, sudar ni transpirar. Yo creo que eso le quita un poco la esencia al fútbol. Pero bueno, los clubes económicamente están bien”, cerró Chandía.