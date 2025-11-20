;

“La televisación de partidos está alejando a los socios de la cancha, antes se transmitían un par y era suficiente”

Carlos Chandía, exárbitro chileno y recién electo diputado, asegura que la televisación del fútbol se ha convertido en un problema.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Raul Sifuentes

El exárbitro chileno Carlos Chandía fue recientemente electo como diputado por el Distrito 19, en la Región de Ñuble. Con experiencia política como alcalde de la comuna de Coihueco, ahora el exjuez de 62 años buscará acercar el fútbol al Congreso.

Tal como adelantó en una conversación con Los Tenores de ADN el pasado lunes, el deporte será uno de sus principales temas, y la lucha contra las Sociedades Anónimas Deportivas será algo por lo que velará.

Además, en una reciente entrevista con En Cancha, señaló otro de los grandes problemas que, a su parecer, han degradado al fútbol chileno: la televisación del deporte.

Revisa también:

ADN

Ha servido mucho para limpiar y reforzar las estructuras del club, pero en definitiva está alejando a los socios de la cancha, del estadio. Es un tema importante de tener en consideración y hay que sacarlo a la luz también, porque la televisación de los partidos evita que la gente se sienta más empoderada con el club”, señaló el diputado electo.

“Es complicado porque la televisión existe desde siempre, pero ahora se televisan todos los partidos. Antes se televisaba un par y eso era suficiente. La gente no va al estadio porque justamente la televisación permite verlo desde la casa cómodamente, sin mojarse, sudar ni transpirar. Yo creo que eso le quita un poco la esencia al fútbol. Pero bueno, los clubes económicamente están bien”, cerró Chandía.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad